A "fadiga pandémica" e o vício das redes sociais. Psicóloga explica o que mudou nas relações pessoais

Fechados em casa e impedidos de estar com quem mais amamos, virámo-nos para as redes sociais e as dependências online aumentaram. Inês Borges, psicóloga social e das organizações, revela que é uma altura em que a "fadiga pandémica" é mais real do que nunca. Mas afinal, qual foi o impacto da pandemia na utilização das redes sociais? E como é que isso alterou a forma como nos relacionamos com os outros?



Primeiramente, precisamos de saber como se caracteriza o vício na Internet e nas redes sociais.

Inês Borges, que está a realizar um mestrado em psicologia clínica – com foco na área das dependências online, começa por explicar que existe uma diferença entre dependência e "utilizadores problemáticos" da Internet ou das redes sociais.