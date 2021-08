A marca portuguesa que faz cosméticos para desportistas

O que faz imediatamente depois do treino, depois do banho? Renata da Luz Fernandes, fundadora da Heavy Duty Beauty, quer que a resposta passe a ser automática: "hidratar a pele". "Depois do treino bebemos sempre água, mas esquecemo-nos da pele", diz.

Renata da Luz Fernandes, fundadora da Heavy Duty Beauty

Renata, que trabalhou em empresas como a Unilever (que detém marcas como a Dove, a Axe ou a Rexona), nunca se aproximou profissionalmente do mundo da cosmética. Apenas enquanto curiosa. "A ideia surgiu por uma necessidade que eu sentia. Sempre pratiquei muito desporto e sempre fui muito ligada à cosmética, à Beleza no geral, e sentia essa necessidade de ter produtos para praticantes de desporto, praticantes comuns. Não sou atleta, nem nada do género, mas tenho cuidados com a pele e cada vez mais vamos envelhecendo e começamos a perceber como esses cuidados são super importantes", diz. Foi essa vontade que a levou, no último mês, a lançar uma marca de beleza pensada para quem pratica desporto, com produtos para antes e depois do treino.