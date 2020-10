A máscara danifica os lábios?

Já se sabe que a pele sofre com o uso da máscara, mas descobrimos que os lábios também - deixá-los tapados constantemente pela máscara danifica-os. Um pequeno estudo realizado pela The Beauty Makers concluiu que os lábios deve ser um dos novos focos das rotinas de "skincare", explicando que são uma das zonas mais sensíveis do rosto, "com apenas 3 a 5 camadas celulares em comparação com a pele facial, que pode atingir 16 camadas" – e tal como a pele, os lábios também sofrem com o "microclima" criado pela máscara. Estes secam e ficam com cieiro com muito mais frequência. – É aqui que entram os produtos hidratantes, nutritivos e calmantes para proteger a pele da irritação causada pela máscara.

Sendo a máscara de proteção individual essencial neste momento, reunimos algumas dicas reveladas à Vogue Espanha por Aura Serras, Diretora da Clínica IS Espanha, para ter uns lábios mais saudáveis.

Para começar, o sol, é outro fator que afeta bastante os lábios. Da mesma maneira que o sol prejudica a pele, também danifica os lábios, por isso, é importante utilizar um batom de cieiro com proteção solar, um SPF de pelo menos 30. Idealmente, usar este tipo de batons o ano inteiro seria o melhor, e não só durante o verão.

Ter atenção à quantidade de cafés que bebemos para regular o consumo de cafeína (não só pelo cuidado dos lábios porque o café também tem outras consequências) já que em excesso é desidratante e fomenta a aparição de rugas, mesmo nos lábios.

Outro hábito que é muito comum, mas fácil de mudar, é evitar morder ou humedecer os lábios quando estão secos, porque isto deixa-os ainda mais ressequidos e irritados.

Por fim, não fumar, porque o tabaco também afeta os lábios, tal como acontece com os dentes e as unhas, escurece-os, e acaba por causar pequenas rugas precoces. A perda da cor nos lábios dá-se devido à falta de oxigénio.

Posto isto, é importante que se comece a tratar melhor os lábios antes do frio chegar. Para começar, é sempre muito importante, tal como com no resto da pele, esfoliar, para eliminar as células mortas (mas sempre delicadamente, para não os danificar). Assim, a área fica limpa de impurezas e revela uns lábios mais suaves e uniformes. Aura Serras recomenda que o façamos uma vez por semana. Este processo faz com que os lábios fiquem mais bonitos e saudáveis, com uma tonalidade mais rosada naturalmente. O próximo passo é hidratar, hidratar, hidratar - mas este passo não serve de nada, sem a devida rotina de esfoliação antes de avançar com qualquer produto, para que este não permaneça apenas na camada superior (nas células mortas).