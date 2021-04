Acabar com as insónias é possível e este estudo comprova-o

As insónias crónicas são um distúrbio do sono no qual os indivíduos têm dificuldade em adormecer ou manter-se a dormir, pelo menos três noites por semana, durante três meses ou mais. Afetam cerca de 10 a 15% dos adultos. Já foi para o trabalho, a seguir a uma noite de insónia, a sentir-se sonolento, com falta de energia e irritabilidade? Ou mesmo com falta de concentração e a sentir que não consegue absorver a informação à sua volta? É normal, nestes casos. Este distúrbio está ainda ligado a problemas de saúde como a depressão e pode, muitas vezes, resultar em acidentes. Por exemplo, acidentes rodoviários.