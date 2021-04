Alimentação é uma poderosa aliada no combate à ansiedade

A alimentação pode ser um poderosos aliado no combate a um dos maiores males dos tempos modernos: o stress. Especialistas explicaram ao CM como usar os nutrientes como remédio para a ansiedade.

"O stresse produz diferentes efeitos no organismo, que passam pelo aumento dos níveis de hormonas como o cortisol, que por sua vez exercem vários efeitos secundários no organismo", explica o médico e especialista em nutrição Pedro Lôbo do Vale. Quando o stress ataca, é habitual sentir "um aumento da tensão muscular e do número de batimentos cardíacos por minutos, que a longo prazo se podem traduzir em condições mais crónicas como a hipertensão arterial. Por outro lado, o stresse crónico está associado ao aumento do risco de doenças cardíacas, diabetes, obesidade, depressão, ansiedade, problemas de pele como acne ou eczema ou distúrbios menstruais", afirma.

A boa notícia é que existem alimentos que podem contrariar os efeitos do stress no organismo. "Devemos pensar em nutrientes com ação positiva sobre o relaxamento, a função vascular e o stress oxidativo: vegetais (como os espinafres, espargos), o abacate, as leguminosas, os cereais integrais (aveia, trigo integral, centeio), a quinoa, o trigo sarraceno, a fruta fresca e de época em moderação (como a banana), os frutos secos, o peixe, o leite e os ovos, a soja ou o seitan", explica Pedro Lôbo do Vale.