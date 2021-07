Apanhei um escaldão... E agora?

É verão. As temperaturas sobem e com isso chega a vontade de ir dar um mergulho, de relaxar numa espreguiçadeira, de fazer piqueniques ao ar livre. No fundo apanhar um pouco de sol e esquecer os dias cinzentos do inverno.

Por mais divertidos que possam parecer estes planos, todos têm em comum a exposição solar. Se for feita em excesso, pode provocar danos irreversíveis à pele e prejudicar mais do que beneficiar.



Mesmo que siga as regras básicas, como aplicar protetor solar e resguardar-se à sombra, os escaldões (queimaduras provocadas pelo sol e raios ultravioleta) podem ocorrer. O CM reuniu um conjunto de práticas que deve seguir para os evitar.