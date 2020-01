Caminhada: boa companhia ajuda o físico

As caminhadas estão na moda. Há espaços de norte a sul e eventos para todos os gostos. Mas há alguns cuidados a ter em conta antes e durante esta prática. Um exame médico é fundamental para garantir que está em condições.Uma vez considerado apto, deve escolher o equipamento. Um bom calçado faz a diferença. Opte por um com boa absorção. Isso permite evitar lesões e massacrar menos os músculos. Há preços para todas as carteiras. Se a escolha incidir sobre modelos do ano anterior, nos saldos podem ser adquiridos por metade do preço.O restante equipamento também é importante. Vista calças de fato de treino, de preferência largas. Ou seja, confortáveis. Deve proteger o corpo com um casaco ou um corta-vento (são mais leves) e permitem transpirar um pouco mais. Se estiver calor, não se esqueça do chapéu e do protetor solar; se estiver frio, deve agasalhar-se, mas não em demasia. A chover, um impermeável ajuda.A música é boa companhia, mas deve evitar os headphones nas zonas urbanas (por causa do trânsito) e nas zonas mais isoladas (para perceber quando alguém se aproxima).Deve escolher o percurso da caminhada. Tenha em atenção a segurança e a iluminação do local. Caminhar com amigos é sempre mais fácil e mais seguro. Uma boa conversa faz o tempo passar mais depressa. Além disso, quando se combina com outras pessoas o treino, isso dá origem a uma obrigatoriedade. Aparecem todos e beneficiam todos desse compromisso. Também gera mais segurança. As mulheres devem evitar caminhar sozinhas em zonas sem vigilância e pouco iluminadas. Para quem não consegue companhia, pode optar por se inscrever num ginásio ou levar o fiel amigo.Caminhar com o cão é uma solução. São uma boa companhia e a caminhada faz bem aos dois. Em vez de passear o animal perto de casa de manhã e à noite, pode fazer uns percursos maiores. Será mais agradável para os dois.Deve traçar objetivos a curto e médio prazo. Não queira fazer tudo na mesma sessão. Se exagerar, as dores musculares acabam por resfriar o ânimo para novos treinos.Paiva: Os Passadiços, junto ao rio paiva, em Arouca, têm um percurso de 8 km onde se vê águas bravas.Dão: Com 49 quilómetros, a ecopista do dão, entre viseu e santa comba dão, aproveita a antiga linha férrea.Coimbra: Parque verde tem espaços de lazer, ciclovias, pavilhões com exposições e skatepark.Leiria: Rota do Vale do Lapedo, com 6 quilómetros, atravessa cursos de água, encostas e mata.Sistelo: Esta aldeia em Arcos de Valdevez tem uma ecopista de 32 quilómetros, entre paisagens de rara beleza.Esposende: O Trilho das Masseiras é um percurso de 7 quilómetros, onde se destacam os moinhos de vento da apúlia.