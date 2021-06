Cancro do Rim: Saiba tudo sobre este carcinoma

O cancro do rim foi o 18.º cancro mais frequente em Portugal em 2020. De acordo com os últimos dados, em 2018 foram diagnosticados 1301 novos casos e 507 óbitos relacionados à doença, cerca de 1,8% de todas as mortes por cancro em Portugal.

Este carcinoma afeta sobretudo homens entre os 50 e 70 anos, cerca de duas vezes mais do que as mulheres. Só na Europa Ocidental, em 2020, foram registadas 15 341 mortes em homens, enquanto 5525 correspondem a mortes de mulheres.

Este cancro "silencioso" é maioritariamente diagnosticado de forma acidental. Ecografias ou tomografias computorizadas realizadas para despiste de outras doenças são, normalmente, as responsáveis por detetar este carcinoma. Isto acontece porque o cancro do rim não costuma apresentar sintomas nas fases inicias.