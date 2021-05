Chocolate: Sabor que faz bem à alma. Conheça os benefícios

Os relatos mais antigos do uso de chocolate datam do século XIX antes de Cristo, e povos como os maias e os astecas eram fãs deste produto derivado do cacau, consumindo-o sobretudo em bebida. Quando Cristóvão Colombo trouxe os grãos do cacau para a Europa, nasceu a febre do chocolate no Velho Continente. Hoje, o chocolate assume várias cores e várias formas, e é um daqueles sabores que o paladar não confunde com mais nada. Segundo a nutricionista Sara Lopes Pereira, o chocolate não é só um prazer, pode fazer bem à saúde, desde que consumido com moderação.