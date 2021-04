Cirurgia estética. Quais são os procedimentos mais pedidos?

Formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, e teve o primeiro contacto com a área no Serviço de Cirurgia Plástica do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.Foi o rosto da abertura das inovadoras clínicas Dr. Well's, antes de, em 2018, se aventurar num projeto em nome próprio, do qual é fundadora e diretora clínica - a Clínica Dr. Pure , em Lisboa. É aqui que se espelha a sua forma de pensar, que passa por impactar a vidas dos outros, e por isso pensar primeiro que tudo em como podeconsiderar que está mentalmente consciente e apto para a fazer.Espere de Sofia Santareno explicações descomplexadas, pois também domina a palavra (fez Teatro, em adolescente) e tem a leveza de quem viveu numa ilha (a da Madeira, apesar de ter nascido em Coimbra). Em 2019 realizou o fellowship em Cirurgia Plástica Estética Corporal, Facial e Rinoplastia com o Prof. Dr. Suleyman Tas na Tas Klinik, em Istambul, na Turquia, onde aprendeu e desenvolveu investigação. Foi colaboradora dos médicos Giovanni Botti e de Chiara Botti na Villa Bella Clinic, em Saló, em Itália.