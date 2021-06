Comer bem pode evitar a celulite?

A celulite é uma condição comum na vida de quase todas as mulheres e até de alguns homens. Apesar de se promover cada vez mais a aceitação do corpo e um estilo de vida saudável sem exageros, a ideia do "corpo perfeito" continua muito presente, por exemplo nas redes sociais. Tal é mais evidente com o regresso da estação quente, altura em que volta também uma miríade de sugestões de tratamentos estéticos, exercícios ou dietas espalhados pela internet que alegadamente ajudarão a apagar magicamente a celulite. No entanto, a pergunta impõe-se: será que ser mais ativa e comer melhor faz mesmo a diferença?