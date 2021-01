Como combater os efeitos do frio na pele

O inverno chega sempre na mesma data, mas todos os anos a pele parece reagir como se fosse a primeira vez. Com o frio,onde não as queremos e decide vincar ainda mais as suas rugas – já para não falar nos lábios, baços e sem brilho, numa espécie de ressaca permanente. "A chegada do inverno e das temperaturas mais baixas, com a consequente redução da humidade, têm uma série de repercussões para a pele," confirma. "O frio fragiliza a camada córnea da pele [a mais extrema], levando à perda de densidade e consequente perda de células, traduzindo-se em secura e acentuação de linhas."Além disso, continua, "as mudanças bruscas e acentuadas de temperatura de locais interiores demasiado aquecidos para o exterior demasiado frio também contribuem para danificar a pele." A desidratação da epiderme reflete-se, assim, nos mais variados sintomas tais como. A pele fica frágil e quebradiça, "como se de uma folha de papel se tratasse".

Apontadas as causas, partimos então em busca de soluções. Primeiro as más notícias: já devíamos ter começado a proteger a pele do frio desde o início do outono ou, pelo menos, antes de ter começado a nevar no Alentejo. "Logo após o verão, devemos apostar em produtos regeneradores que minimizem os efeitos do sol", explica Filipe Silva. Apesar disso, e já em pleno inverno, há esperança nas inovações da Beleza e nos conselhos dos experts nesta matéria. "Devem-se evitar produtos que façam baixar o ph da pele, ou seja, que tenham alta concentração de ácidos", adianta Filipe Silva. E assim dar preferência a fórmulas com princípios ativos hidratantes, reconfortantes, "tais como a manteiga de manga, o ácido hialurónico, o colagénio e os antioxidantes."

Naturalmente, a pele seca é a que sofre mais com o frio. "Hidratar é fundamental e sobretudo aplicar uma quantidade de creme diurno que seja suficiente para criar uma proteção duradoura e eficiente contra as agressões do tempo ao longo de todo o dia", reforça Filipe. As descamações, por exemplo na base do nariz e nas maças do rosto, podem significar inflamações ou pruridos, e devem incentivar uma visita ao dermatologista, bem como a adoção de cuidados específicos.

O skin therapist, que em setembro inaugurou o Opatra Wellness, em Lisboa, onde faz vários tratamentos de pele especializados, avisa que o inverno é a estação ideal para fazer limpezas de pele mais profundas, de preferência que tratem ao mesmo tempo. "Os tratamentos com vitamina C são excelentes para restaurar a luminosidade e existem no mercado outras abordagens nomeadamente com antioxidantes. Os tratamentos com ácidos e biorevitalizantes são também muito eficazes, pois os diferentes ácidos vão ajudar no rejuvenescimento e são ideais para potencializar a luminosidade", explica.



"Os biorevitalizantes, que se enquadram na categoria de cosmecêuticos isto é cosméticos com qualidades farmacológicas, são um autêntico medicamento para a pele." Entre os produtos para usar em casa, Filipe Silva, que recebe sempre os clientes com um diagnóstico profundo ao estado da pele (prepare-se para um choque de realidade) recomenda também a procura de fórmulas com ácido mandélico, "que atua diretamente sobre as manchas ajudando a atenuar a sua presença na capa córnea."

Entre as opções da Opatra London, marca principal com a qual trabalha, sugere a Cleo Gold Mask, tratamento de alta performance com uma máscara coberta a ouro que emite luzes de infravermelhos e luzes Led com o poder de tratar das células da pele, indicado tanto problemas de acne como para peles maduras, que necessitam de forte estímulo cutâneo." Encontrado o tratamento certo, nada como aliar a tudo isto uma alimentação saudável, rica em gorduras boas (como as que encontramos nos frutos secos e no azeite) e pobre em álcool e cafeína (peritos em secar a pele), e a repetição de um gesto essencial: beber muita água.

