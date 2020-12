Como reciclar as embalagens de cosmética

Por mais que a indústria da Beleza esteja a adotar uma abordagem mais eco-friendly através da não testagem em animais, do uso de ingredientes naturais, e de embalagens mais sustentáveis, o que fazemos ao produto quando esta chega ao fim, é muito importante.



Como reciclar corretamente as embalagens?





Primeiramente,, mas não é necessário lavá-la, porque não interfere com o processo de reciclagem. No caso dos vernizes, o conteúdo de sobra deve ser colocado no lixo indiferenciado enquanto o champô ou gel de banho pode ser deitado no lavatório.

As embalagens de plástico como óleos de cabelo, cremes corporais ou faciais devem ser colocadas no ecoponto amarelo, as de vidro, como perfumes ou alguns batons líquidos, no ecoponto verde e o cartão, que é utilizado para empacotar o produto, deve ir para o ecoponto azul.

Por vezes há produtos que misturam materiais - por exemplo, um produto pode ter uma base de vidro e uma tampa de plástico e nesse caso, como explica a revista Recicla, da Sociedade Ponto Verde, devemos seguir a regra da predominância. Qual é o material predominante? Se é o vidro, o produto vai para o ecoponto verde. Quando possível, é aconselhável que se separem os materiais a fim de colocarmos cada um deles no devido ecoponto (tampa de plástico no ecoponto amarelo e base de vidro no ecoponto verde).



Reutilizar e dar uma nova vida às embalagens

Para além da reciclagem, reutilizar embalagens que tenhamos é uma pequena ajuda que podemos dar ao ambiente.



A Rituals e a Benamôr, por exemplo, pensaram na importância do não desperdício e criaram um sistema de recarga em que se reutiliza a mesma garrafa de alumínio para a encher com o produto que queremos – gel de banho, sabonete líquido ou loção de corpo. Desta maneira, não abdicamos de um produto que gostamos e reduzimos o desperdício.



Agora, também a La Roche Posay deu um passo em frente em direção à sustentabilidade, ao criar embalagens refill que permitem reutilizar embalagens da marca previamente usadas, ou embalagens já existentes em casa para os seus dois produtos mais vendidos no mercado, o Lipikar Óleo Lavante AP+ e o Syndet AP+, indicados para peles atópicas. Além disso, a fórmula Lipikar é 98% biodegradável.

Se não reutilizarmos a embalagem com o seu propósito inicial, podemos sempre dar-lhes uma nova vida. Com embalagens vazias que temos em casa, podemos transformá-las: boiões de vidro para guardar a bijuteria; pincéis de máscara de pestanas para limpar jóias; embalagens com sistema de spray podem ser lavadas e utilizadas para regar plantas. As opções são infinitas.



Recentemente, a L'Oréal Portugal também se juntou à Sociedade Ponto Verde para ajudar os portugueses a reciclarem as suas embalagens de produtos de higiene e beleza. ‘Reciclar em Beleza’ reúne toda a informação necessária para realizar a correta separação e reciclagem de todas as categorias de produtos cosméticos, incluindo aerossóis, vernizes e maquilhagem.