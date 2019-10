Como são as dietas mais amigas do nosso intestino?

À consulta de nutrição de Catarina Sousa Guerreiro chegam sobretudo pacientes com queixas intestinais e mal-estar emocional. Tenham ou não um diagnóstico de Síndrome do Intestino Irritável (SII), sentem-se inchados e apresentam quadros dolorosos de diarreia ou obstipação que afetam drasticamente a sua qualidade de vida. Mas também surgem pessoas saudáveis, perdidas no excesso de informação, tentadas a virar costas à lactose ou ao glúten.A investigadora na área das doenças intestinais e professora na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa começa sempre pela mesma pergunta: "Tem sintomatologia intestinal?"A resposta é determinante para decidir a estratégia a adoptar. "Os media gostam de pôr tudo no mesmo saco – fala-se da Dieta dos FODMAPs, Dieta da Felicidade, Dieta do Microbioma... – mas, na verdade, são coisas diferentes", alerta a especialista. Ou seja, uma dieta "amiga dos intestinos" não é igual para todos.O plano dos FODMAPs – o F é de fermentáveis e as restantes iniciais correspondem a diferentes grupos de hidratos – nem sequer é propriamente uma dieta. A intervenção, "que os estudos mostram ser eficaz em 75% dos doentes com SII", implica a retirada de todos os açúcares fermentáveis da alimentação, por quatro a seis semanas, de forma a depois introduzir à vez cada um dos tipos (monossacarídeos, oligossacarídeos, etc.), e poder avaliar a reação do organismo a cada um. Melhora sintomas, mas afeta negativamente a microbiota intestinal, sendo recomendada a suplementação com probióticos.Quando não existem queixas intestinais, Catarina Sousa Guerreiro desaconselha qualquer dieta restritiva. Por esse motivo, a especialista também não é também especialmente fã da famosa Dieta do Microbioma, popularizada pelo médico norte-americano Raphael Kellman, autor de A Cura dos Intestinos. O plano retira açúcar, ovos, glúten e cereais, promete um maior equilíbrio físico e emocional e apresenta uma melhoria do sistema imunitário e a perda de peso como consequência natural. "Assiste-se a uma melhoria do bem-estar intestinal, mas depois defende a restrição de alimentos, o que para mim não faz sentido, não havendo sintomas", explica.Sobre as chamadas "dietas do bem-estar e da felicidade", a investigadora é cética em relação à promessa, mas não tem nada contra a maioria dos alimentos que elas recomendam. "Eu sei que há alimentos que pelos nutrientes que possuem – nomeadamente o triptofano e a vitamina B5, presentes no chocolate, na banana, leguminosas, etc. – favorecem a formação de neurotransmissores, como a serotonina, associada ao prazer e ao bem-estar. E também acredito que, se tiver o meu intestino em equilíbrio, ele será capaz de produzir a serotonina em níveis adequados e, em última análise, eu vou ter os níveis de serotonina óptimos para o meu cérebro. É um raciocínio ainda sem evidência científica, mas que faz todo o sentido", explica. "Não posso é aconselhar a comer imenso chocolate, a pensar que isso lhe vai permitir produzir imensa serotonina e a pessoa se irá sentir mais feliz!..."