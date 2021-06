Como viver perto do oceano influencia a saúde

Viver perto do oceano promove emoções positivas e bem-estar geral na população, dizem os cientistas da Universidade de Kobe, no Japão. Para os investigadores, a proximidade de um ambiente natural está associada a menos diagnósticos de doenças relacionadas com o stresse.

"As evidências sugerem que a exposição à Natureza pode ter uma série de benefícios psicológicos para a saúde, incluindo melhor humor e bem-estar mental", afirmam Chenchen Peng, Kazuo Yamashita e Eiichi Kobayashi, os cientistas responsáveis por uma investigação cujo objetivo é determinar de que forma viver em zonas costeiras influencia a saúde.

Estudos anteriores já tinham confirmado que o tempo dispensado a admirar ambientes naturais, depois de realizar uma tarefa indutora de stresse, leva a uma recuperação mais rápida deste estado do que olhar para uma área urbana. Os "espaços azuis" são os preferidos e estão associados a maior positividade e vitalidade.