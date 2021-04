O confinamento, conjugado com teletrabalho, menor atividade física e mais stress, levou a um aumento de problemas e de queixas relacionadas com a coluna.



"O confinamento imposto pela pandemia gerou queixas de dores na coluna em doentes que anteriormente não tinham problemas ou o agravamento naqueles que já possuíam alguma patologia", explica ao CM Luís Teixeira, ortopedista e cirurgião da coluna e diretor clínico do Spine Center.

O especialista justifica: "O sedentarismo, motivado pelas restrições de deslocação e pelo encerramento de ginásios, aumenta as contraturas musculares paravertebrais, diminui a elasticidade da coluna vertebral e condiciona uma atrofia progressiva dos músculos do tronco", levando ao aumento da dor e incapacidade funcional.