Conheça sete sinais físicos associados à depressão

Estes são os sintomas mais comuns da depressão: Falta de energia Ao contrário do que muita gente pensa, não é só o stress que causa fadiga, também a depressão o faz. Consequentemente, a fadiga provocada por uma depressão pode causar problemas de concentração e irritabilidade, por exemplo. As pessoas que estejam a passar por uma depressão têm também um sono não restaurador, o que faz com que se sintam lentos depois de uma noite inteira de sono.

Dor de costas

As dores nas costas também podem estar associadas a um quadro de depressão. Estudos mais recentes sugerem que as inflamações no corpo podem estar relacionadas com os neurocircuitos do cérebro, o que faz com que os sinais cerebrais se interrompam.



Dores de cabeça

Dores de cabeça diárias podem ser um sinal indicativo de depressão. Este tipo de dor de cabeça é normalmente designado por "cefaleia tensional", mais expressiva na região à volta das sobrancelhas.