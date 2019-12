Coração e fígado são dos órgãos que mais sofrem com os excessos dos dias de festa

A época festiva - Natal e Fim do Ano - é propícia a que existam excessos na hora de sentar à mesa. A tendência é para que se coma mais só pelo facto de estarmos acompanhados."Hoje em dia sabemos que partilhar uma refeição, jantar em grupo, leva a que as pessoas comam mais. Demoram mais tempo a comer e vão ‘petiscando’. Infelizmente, há pessoas que não podem petiscar tanto", diz aoo presidente da Sociedade Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, Davide Carvalho.Segundo o especialista, o coração e o fígado são quem mais sofre com os exageros da quadra festiva. "A nossa alimentação é extrema: do bacalhau, salgado, às rabanadas, que para além de serem fritas, têm muito açúcar. As pessoas com problemas renais, cardíacos, diabéticos e hipertensos têm de ter especial atenção", alerta.