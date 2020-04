Coronavírus: Saiba o que comer para reforçar o sistema imunitário

O que deve comer "Em qualquer circunstância, é muito importante que qualquer um de nós tenha a consciência de manter o sistema imunitário nas melhores condições possíveis. Por isso é que nós, enquanto profissionais da saúde e da nutrição, falamos muito da prevenção, de manter um estilo de vida saudável", explicou a nutricionista Daniela Duarte à Women's Health.

Daniela Duarte

Daniela explica que "hoje em dia há compostos como a

, que são ricas em fitoquímicos, ou também a curcuma que pode adicionar a preparados e que tem propriedades antioxidante e anti-inflamatória".



Para quem está em casa de quarentena, a nutricionista alerta: "É muito importante apostarmos também na vitamina D. É uma vitamina essencial ao nosso dia-a-dia. Pode fazer sentido a suplementação em alguns casos, mas deve ser avaliada com um profissional da área".



A ingestão de água ao longo do dia é também uma mais valia para o sistema imunitário, relembra Daniela Duarte.



Praticar uma alimentação saudável e equilibrada é sempre importante mas especialmente durante a pandemia de coronavírus que vivemos. É necessário ter atenção aos alimentos que ingere, para contribuir para um sistema imunitário forte.Existem alimentos que pode comer diariamente que têm uma ação anti-inflamatória. A nutricionistacomeça por recomendar o aumento do consumo de: "Os vegetais de folha verde escura, como os espinafres, as couves e os brócolos são ricos em vitamina E, que acaba por ser importante no combate à inflamação"."Os, as cerejas, as amoras, as framboesas, os mirtilos e os morangos ajudam também a combater a inflamação", porque têm propriedades anti-inflamatórias."Ocontém uma substância que é o gingerol, que tem uma ação antioxidante e anti-inflamatória", explicou.Alimentos comcomo citrinos, pimento e kiwi são uma mais-valia, recorda a nutricionista.