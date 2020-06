Correr para emagrecer: saiba como atingir os seus objetivos

Inevitavelmente, e mesmo com a permanência da Covid-19 nas nossas vidas, a chegada do verão traz consigo a preocupação acrescida com o bem-estar físico, como a importância de ter um corpo saudável e perder os quilos a mais ganhos no inverno, ou mesmo durante o confinamento. Apesar de os ginásios ainda permanecerem fechados, não existem desculpas, pois existem outras opções de exercício físico que podem potenciar a perda de peso. Como por exemplo a corrida.

Existem diversos exercícios que podem ajudar na perda de massa gorda. No entanto, um estudo publicado na revista científica Plos One, comprovou que as pessoas que correm têm menos peso do que aquelas que praticam qualquer outra atividade física. Concluindo, assim, que as pessoas que correm conseguem queimar mais calorias por minuto do que as que nadam, caminham ou andam de bicicleta.

Contudo, quando se fala em perda de peso, deve ter-se em conta que os resultados da mesma dependem de pessoa para pessoa. Por exemplo, o tempo necessário de corrida difere mediante o peso, doenças ou capacidade física. Neste aspeto, o melhor é pedir aconselhamento a profissionais, que possa indicar planos personalizados e saudáveis.

No entanto, vale a pena saber que, segundo um estudo publicado na Medicine & Science in Sports & Exercise, as pessoas que correm perderam mais peso do que as pessoas que andam, confirmando que a intensidade tem influência na queima de calorias. Sobre o mesmo tópico, a revista Runner's World menciona que um sprint de 30 segundos pode ser uma boa opção, pois ajuda a queimar mais calorias.

Porém, também é necessária a disciplina noutros aspetos. Como por exemplo manter uma alimentação equilibrada ou ter uma noite de sono regular.

Diversas plataformas de saúde online apontam que intercalar exercícios básicos de resistência não só tornam a prática mais divertida, como ainda aumentam o gasto calórico e prevenem o risco de lesões.