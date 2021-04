Dicas da nutricionista Andreia Santos para uma alimentação saudável

Ter a considerada alimentação perfeita é um desejo de muitos, mas nem todos sabem como alcançar este objetivo. Dietas que prometem resultados sem esforços ou chás milagrosos ocupam os primeiros lugares na lista de tentativas e receitas mais procuradas. No entanto, a nutricionista Andreia Santos alerta todos aqueles que ambicionam mudar a sua alimentação para que se aconselhem junto de quem sabe. Em especial quando há intenção de fazer experiências, algo muito em voga com o crescimento exponencial de suplementos à alimentação. “Deve ser individualizada, de acordo com as necessidades de cada um. Adaptar à fase de vida, objetivo, estado nutricional e alimentação praticada é fundamental”, alerta a mulher do ex-futebolista Vítor Baía.