Dietas da Moda: O tipo de sangue dita os alimentos que ingere

E se o seu tipo de sangue ditasse quais os alimentos que deve comer? A dieta do tipo de sangue é a nova tendência nos regimes para a perda de peso. Concretamente, os alimentos são divididos em diferentes categorias: os benéficos, que são consumidos diariamente; os neutros, que não trazem benefícios nem prejuízos; e os nocivos, que devem ser excluídos da alimentação."O tipo O deverá seguir uma dieta rica em carne e o tipo A deve evitar carnes vermelhas e laticínios. O tipo B é o único grupo que tolera bem os laticínios e o tipo AB que é baseado na alimentação dos grupos sanguíneos A e B", explica ao CM a nutricionista Alina Fernandes, do Hospital Lusíadas Porto.Segundo a profissional, esta dieta tem ganhado destaque, com muitas pessoas a segui-la, por ser de fácil compreensão. "Basta ingerir os alimentos predefinidos numa lista, sendo também uma dieta que não acarreta encargos monetários especiais", acrescenta a especialista. Ao contrário da grande maioria dos regimes, esta dieta não tem qualquer restrição energética, já que os alimentos variam consoante o tipo de sangue.