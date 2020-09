Do prato para a pele

Segundo a Organização Mundial da saúde, em 2014 mais de 1,9 biliões de adultos (com mais de 18 anos), estavam acima do peso, representando 39% destas faixas etárias e 13% da população mundial. Os dados revelavam igualmente que 41 milhões de crianças abaixo dos 5 anos tinham excesso de peso ou eram obesos. Graham Simpson, fundador do Instituto da Medicina da Eternidade no Dubai alerta para um dos maiores perigos desta realidade que não existia há duas gerações atrás: "Cinquenta por cento dos americanos têm diabetes ou pré-diabetes. Uma em cada duas crianças que nasça, hoje, terá diabetes. Aliás, segundo um estudo publicado no New England Journal, se nada mudar, as crianças que nasceram após 2005 terão uma esperança média de vida inferior à dos pais. É a primeira vez na história da Humanidade que isto acontece, pois todas as gerações tendem a viver mais do que a geração anterior. As pessoas estão a ingerir, em média, 68 quilos de açúcar por ano. Encontramos registos que revelaram que, na Londres de 1700, a ingestão média era de dois quilos de açúcar. "

Estes dados servem para justificar a mudança de atitude que tem vindo a traçar as tendências nos últimos anos, e que pretende reverter a ideia de um futuro menos saudável. É um facto que diabetes, hipertensão, excesso de peso, doenças cardíacas e um sem fim de intolerâncias alimentares fazem parte da lista de queixas de grande parte das pessoas. Por outro lado a consciencialização tem vindo a ser cada vez maior. Segundo uma análise do Google Trends, entre 2012 e 2017 houve um aumento de 350% nas pesquisas de "melhores alimentos para a saúde intestinal", adicionando-se ainda pesquisas crescentes em alimentação para combater a inflamação e o inchaço abdominal. Mas se a busca pela resolução do problema é tão elevada quanto a procura pelas causas, é também esta informação cada vez maior que tem vindo a ditar as tendências que levam ao aumento de produção de produtos cada vez mais transparentes, simples, e baseados em ingredientes naturais. Não nos enganemos, a tecnologia continua a ser uma das maiores impulsionadoras destas tendências. Apesar de haver um óbvio "regresso às origens", é também a evolução dos processos de produção e de preservação que potencia a eficácia dos produtos. Dos alimentos para o corpo aos alimentos para a pele, passando pelos ingredientes utilizados em perfumaria, fomos explorar o que está a dar que falar.





Os melhores alimentos para nutrir a pele de dentro para fora

Peixes gordos – Salmão, cavala, arenque são alguns dos peixes ricos em ómega-3, que contribuem para uma pele forte, luminosa e saudável. São, além disso, benéficos para reduzir inflamações como as vermelhidões e acne.

Abacate – Ricos em gorduras saudáveis, são também uma fonte de vitamina E, um poderoso antioxidante que protege a pele do stress oxidativo.

Nozes – Aportam a quantidade de +ácidos gordos essenciais que o nosso organismo não consegue produzir, como os ómega 3 e ómega 6, além de outros nutrientes como o zinco, selénio e vitaminas E e C.

Sementes de girassol – de uma forma generalizada, todas as sementes oleaginosas são benéficas para a pele, e as sementes de girassol não são excepção: acrescentam vitamina E, selénio, zinco e proteínas que potenciam a saúde da pele.

Batata doce – São uma excelente fonte de beta-carotenos (que se encontram igualmente nas laranjas, cenouras, tomate e espinafres), protectores naturais da pele que protegem a pele da exposição solar.

Chocolate preto – É a melhor razão para consumir chocolate. Além do seu efeito saciante, importante numa dieta (quando consumido com moderação), os efeitos do cacau na pele são significativos: ajudam na hidratação da pele, contém importantes antioxidantes que podem atenuar as rugas, fortalecer a pele e estimular a circulação sanguínea.

Vinho Tinto – A lista termina com a cereja (ou com a uva) no topo do bolo. Mathilde Thomas, fundadora da Caudalie assegura que um copo de vinho tinto por dia ajuda a rejuvenescer a pele, devido ao poder do resveratrol presente nas uvas vermelhas, um potente antioxidante que ajuda a travar os radicais livres responsáveis pelos danos celulares na pele.





O que já aí está

Os ingredientes a procurar em cuidados de rosto ou de cabelo

Alfa hidroxiácidos Provenientes dos ácidos das frutas, são responsáveis por diminuir a adesão entre as células superficiais da pele, promovendo um efeito esfoliante químico e, consequentemente, uma renovação celular da pele. Os ácidos mais comuns são os glicólico, málico, mandélico, láctico, lactobiônico e a gluconolactona.

Aloé-vera Uma planta rica com mais de 200 ingredientes activos, entre os quais, vitaminas, minerais, enzimas e aminoácidos, com eficácia comprovada na hidratação, regeneração e anti-inflamação. É um dos ingredientes mais comuns nos after-sun.

Da colmeia são diversos os ingredientes benéficos para a pele. A cera de abelhas é um humectante natural e não tóxico, rica em vitamina A que estimula a regeneração celular e a hidratação da pele. Juntam-se propriedades antibacterianas e anti-inflamatórias, ideais para reverter situações como a acne ou as irritações cutâneas. A Propólis já era referida por Aristóteles como "um remédio para as condições da pele" devido às propriedades apaziguantes. É altamente concentrado em flavenoides, substâncias que agem como um antibiótico natural e estimulam o sistema imunológico. Por fim, a geleia real, um dos ingredientes mais poderosos da colmeia, é a causa da longevidade da abelha-rainha. Rica em aminoácidos, é considerada um superalimento de elevado valor nutricional, com vitamina B, minerais, enzimas e antioxidantes.

Chá verde Utilizado na Ásia há milhares de anos, este ingrediente não é só benéfico diluído em água quente. Os polifenois presentes no chá verde fazem com que seja uma excelente fonte de antioxidantes.

Vitamina C presente em frutos como a laranja, o ácido ascórbico é um forte ativo preventivo do envelhecimento cutâneo. Aplicada topicamente, permanece na pele durante 48 horas, onde obtém um nível de resposta terapêutica 30 vezes superior ao da administração oral.

Sugar high o açúcar está a sair da nossa alimentação é certo, mas à medida que vai fazendo este percurso, está gradualmente a entrar em produtos de cosmética como substituto de alguns ingredientes menos naturais. É uma alternativa perfeita aos microplásticos presentes nos esfoliantes. Em casa pode juntá-lo a um pouco de azeite ou de mel para ter o seu esfoliante instantâneo de lábios ou para as mãos.





O que aí vem

Os ingredientes e processos de formulação que estão a dar que falar

Probióticos

Desde o reconhecimento de que o intestino é o nosso segundo cérebro que os probióticos começaram a pavimentar o seu caminho para todas as áreas da saúde, beleza e bem-estar. Estas bactérias benéficas para a saúde intestinal passaram dos iogurtes para os suplementos e para a pele e, apesar do mercado dos probióticos estar avaliado em cerca de 40 biliões de euros em 2017, prevê-se um aumento de 25 biliões até 2024. A cosmética não é excepção. Indicados para tratamentos de acne, rosácea e dermatite, entre outros, os produtos que contém probióticos prometem propriedades apaziguantes, anti-inflamatórias e corretoras.

As árvores da vida São utilizados há centenas de anos pelas populações locais, mas os frutos das chamadas "árvores da vida" começam a conquistar terreno nas marcas comerciais. A Oliveira, o Baobab, o Coqueiro e a árvore de Carité fornecem frutos e folhas ricos em antioxidants. Os óleos essenciais extraídos dos seus frutos são a base de muitas formulas excecionais, pelas propriedades emolientes que suibstituem os ingredientes sintéticos gradualmente menos procurados, como os óleos minerais e o petrolatum.



Superfoods A couve kale, a spirulina, e a curcuma passaram dos smoothies para os potes de creme. São ingredientes repletos de nutrientes que ajudam a travar o processo de envelhecimento da pele, deixando-a mais luminosa e saudável.

Adaptógeneos Derivam da Medicina Tradicional Chinesa e têm sido utilizados para controlar a resposta do stress através de uma regulação hormonal. A ashwaganda e os cogumelos adaptógeneos são atualmente os mais procurados e investigados pelo seu potencial nos cuidados de pele.

CBD são as siglas para canabidiol, um derivado da planta de canábis que tem revelado o seu potencial em diversas áreas. Na cosmética aplica-se na protecção contra o stress oxidativo das células e os estudos multiplicam-se para atestar a sua eficácia anti-inflamatória. No entanto, a maioria da pesquisa está ainda em estado pré-clinico o que leva os especialistas a advertir para a importância dos estudos controlados antes de se proceder à comercialização deste ingrediente. As advertências da classe médica aumentam em consonância com o burburinho crescente das celebridades convencidas com estes ingredientes: Kim Kardashian fez o Baby Shower do seu último filho com um tema de CBD e meditação, Whoopie Goldberg fundou uma empresa especializada na distribuição legal de marijuana e de produtos com CBD para o alívio de dores menstruais, e até Anne Hathaway admitiu em entrevista a aquisição de comprimidos de CBD numa farmácia em Amesterdão porque achava que a tornavam muito bonita.

Cold pressed face care Preste atenção a este termo que dará ainda mais que falar nos próximos tempos. Provavelmente já o ouviu relacionado com sumos, mas encontra-se agora aplicado à formulação de óleos e de cremes faciais. Significa que um ingrediente foi processado ou extraído sem envolver temperaturas elevadas, o que pode levar a destruição de proteínas ou gorduras benéficas para a pele. Este termo ainda não está regulado pela FDA mas já tem a aprovação de químicos que consideram que este procedimento tem benefícios aumentados no tratamento dos óleos.





Os procedimentos que nutrem (e corrigem) a pele

Mesoterapia - "Nutrir a derme é uma boa prática no tratamento e recuperação da pele após o verão e faz-se através da mesoterapia", explica o Dr. David Rasteiro. Segundo o cirurgião plástico "este procedimento tem resultados muito positivos na sua regeneração pois damos à pele os ingredientes que esta necessita para se hidratar e restabelecer-se". A técnica da mesoterapia consiste na inserção de uma mistura de substâncias na epiderme através de microinjecções. Estas substâncias, que poderão ser factores de crescimento ou ácido hialurónico, hidratam a pele e promovem a produção natural de colagénio, fortalecendo-a e tornando-a mais jovem. Através da mesoterapia é possível ainda introduzir plasma rico em fatores (PRP), com o propósito de acelerar a regeneração cutânea e possibilitar que as células sejam mais competentes no seu próprio renascimento – referimo-nos ao célebre tratamento conhecido como Vampire Facial, ou "Beijo do Vampiro", celebrizado nas redes sociais por Kim Kardashian West ou por Rupert Everett (que tem 60 anos e uma pele invejável). Trata-se de uma técnica totalmente fisiológica e natural, na qual após a colheita de uma pequena quantidade de sangue do próprio paciente, é preparado o plasma que será aplicado. Os resultados são uma melhoria da textura e de firmeza da pele, sendo também eficaz no combate ao processo de envelhecimento.

Toxina Botulínica – Reconhecerá este injectável pelo seu nome mais comum na praça pública: botox. É feito a partir de uma proteína neurotóxica derivada de uma espécie de bactéria que impede que os nervos produzam o neurotransmissor responsável pela contracção muscular (acetilcolina), prevenindo que as rugas se tornem mais acentuadas. Curiosamente, uma infecção provocada por estas bactérias pode ter como consequência o botulismo, daí o nome semelhante, mas aplicada localmente, por médicos dermatologistas ou por cirurgiões plásticos experientes, atenua as linhas de expressão, um efeito que dura cerca de dois a quatro meses.

Ácido Hialurónico – É o filler mais popular do mundo, não só pelos resultados serem mais discretos do que os do Botox, como pelo facto de ser uma substância naturalmente produzida pelo nosso organismo. O Ácido Hialurónico tem a capacidade de atrair e reter até 1000 vezes o seu próprio peso em água, sendo por isso um ingrediente chave para combater a desidratação. Mas em forma de injectável, esta molécula de açúcar preenche o espaço entre as células, devolvendo à pele a sua elasticidade e uniformidade. É utilizado no tratamento de diversos problemas de articulações mas na cosmética tem efeitos comprovados a preencher rugas e sulcos faciais como na zona do contorno dos olhos, do nariz e entre as sobrancelhas.