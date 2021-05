E se pudesse reiniciar o cérebro? Os conselhos de um neurologista

Afirmou o Dalai Lama que o cérebro que desenvolvemos "reflete a vida que levamos". Sintomas tais como o síndrome de desconexão, a falta de empatia, ou o narcisismo fomentado pelo uso (e abuso) das redes sociais, entre outros, a maioria destes fruto do mundo contemporâneo, espelham na perfeição uma sociedade cansada e, de certa forma, doente. David Perlmutter, o reputado neurologista e autor dos bestsellers internacionais Cérebro de Farinha e Cérebro de Fibra, e Austin Perlmutter, médico formado pela Universidade de Miami, com residência feita na Universidade de Saúde e Ciência de Oregon, em Portland, ambas nos Estados Unidos, trazem assim a obra Limpeza Cerebral - O Detox da Mente - Pense com clareza, pense melhor e seja mais feliz (2021), onde decifram como é que estes e outros fatores, como o excesso de informação e a dependência digital, estão a minar os nossos cérebros retirando-nos faculdades.

O livro propõe um programa de detox mental de dez dias, com receitas incluídas, alertando para a importância de treinarmos o nosso cérebro no sentido construtivo. Como refere David Perlmutter, "quanto mais fizermos uma coisa, seja ela qual for, mais tendemos a fazê-la" — só é preciso fazer, de facto. A Máxima trocou umas palavras com o prestigiado neurologista americano, numa entrevista que pode ser lida de seguida.

