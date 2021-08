Eis os riscos de não usar soutien

De acordo com um estudo do IFOP, Instituto Françês de Opinião Pública, do ano passado, 18% de jovens abaixo dos 25 anos escolhem não usar soutien, uma percentagem quatro vezes maior do que a revelada em estudos pré-confinamento.

Protestante remove brassiere durante um anti-soutien protesto em São Francisco.

Porém, alguns especialistas afirmam que não utilizá-lo pode levar a problemas de saúde e a um peito descaído, especialmente para quem o tem maior.