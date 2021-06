Especialistas associam toma das vacinas contra a Covid-19 a alterações no ciclo menstrual

As vacinas contra a Covid-19, como qualquer vacina, podem causar uma série de efeitos secundários mais ou menos comuns, como dores de cabeça, inchaço, dor no braço ou até febre. À medida que cada vez mais pessoas vão sendo vacinadas, um pouco por todo o mundo, surgem também dúvidas sobre se determinado efeito após a toma da vacina é decorrente da imunização. Em particular, muitas mulheres têm questionado se a menstruação antecipada, mais intensa, acompanhada por dores fortes, ou com qualquer outra alteração podia estar associada às vacinas da Covid-19.

A BBC foi tentar perceber, junto de especialistas, se é possível traçar uma relação causa-efeito lógica, uma vez que ainda não estão estudadas especificamente as alterações ao ciclo menstrual eventualmente causadas pela toma das vacinas da Covid-19. Kate Clancy, investigadora de Antropologia Médica, relatou um maior fluxo menstrual após tomar a vacina contra a covid-19 da Moderna e recebeu centenas de respostas de mulheres que sentiram o mesmo ou que tiveram experiências diferentes, como não menstruarem há vários anos e, subitamente, voltarem a ter o período. Com a ex-colega Katharine Lee, as duas estão agora a realizar o primeiro estudo a fundo sobre o tema.

Também Victoria Male, imunologista reprodutiva da universidade inglesa Imperial College London, suspeita de uma ligação física entre os dois acontecimentos, já que há relatos de mulheres que estão na menopausa e pessoas em processo de mudança de sexo, que tomam hormonas para suprimir a menstruação, que começaram a menstruar após tomar a vacina da Covid-19.