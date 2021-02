Esta associação quer cuidar da sua saúde mental durante a pandemia

Em tempos de pandemia, a saúde mental infiltrou-se nas nossas vidas, assim como a angústia, o medo e a sensação de instabilidade permanente. Psicóloga clínica, terapeuta e coach, Filipa Jardim da Silva fundou a academia Transformar num momento pertinente, que em tudo se liga à urgência de bem-estar e tranquilidade. "A Transformar é uma academia online que nasceu em setembro de 2020, já em plena pandemia, com a missão de apoiar todas as pessoas nas principais dimensões de vida —saúde, desempenho, relações e parentalidade — com conteúdos online que possam gerar aprendizagens com impacto e mudanças sustentáveis", explica-nos a psicóloga.

Filipa Jardim da Silva criou assim um domínio online para que todos possam recorrer à ajuda da academia através de um clique e chegar a uma equipa multidisciplinar que inclui especialistas da psicologia à nutrição, do desporto à parentalidade, da medicina funcional ao coaching. "A acessibilidade dos conteúdos digitais e a qualidade dos mesmos por serem assegurados por profissionais de saúde credíveis constituem uma mais-valia."

Todos os meses existirão programas e atividades ligadas ao bem-estar mental. "No fim de janeiro e início de fevereiro teremos inscrições abertas para o Programa Mais Saúde Menos Dietas, um programa online de 12 semanas, que ambiciona transformar a relação com a comida num recurso e não num problema" aponta. "Em fevereiro teremos um curso na área de saúde também, que apoiará todas as pessoas a tornarem a alimentação numa medicação natural anti-ansiedade e um programa na área de desempenho que contribuirá para uma gestão de tempo mais produtiva e satisfatória. Em março surgirão conteúdos dirigidos a pais e famílias, assegurados por psicólogos clínicos e outros profissionais de saúde."

Uma vez que não sabemos quando será o fim desta pandemia, e é preciso viver um dia de cada vez, "espera-se assim que a Transformar se revele um suporte para todos aqueles que percebem que, durante a pandemia, cuidar de si não é um luxo, mas sim um direito e uma necessidade prioritária."