Este é o número de horas livres que deve ter por dia para ser feliz

FOTO: Foto de Radu Florin no Pexels

FOTO: Foto de Radu Florin no Pexels

Alguns investigadores ligados à área do bem-estar e da psicologia têm procurado saber quanto tempo de lazer necessitamos, diariamente, para sermos felizes. O resultado da mais recente investigação foi publicado na revista American Psychological Association, num artigo que é um dos primeiros a explorar a questão do tempo livre, tanto na sua insuficiência como no seu excesso.