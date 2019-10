Estudo: Só menos de um quarto dos portugueses tem cuidados médicos no domicílio

Os serviços médicos e de enfermagem ao domicílio não são ainda uma realidade presente em Portugal. Segundo o Inquérito sobre Hospitalização Domiciliária, apresentado esta quinta-feira, dia 17 de Outubro, só 15,6% recorrem a este tipo de apoio para tratamento de doença crónica.O estudo demonstrou também que a maioria dos inquiridos (quase 90%) já ouviu falar sobre hospitalização domiciliária, embora 28% não saiba os detalhes de como funciona. Além disso, mais de metade (75,8%) considera que a Rede Nacional de Cuidados Continuados é insuficiente face às necessidades que existem e que o acesso à mesma é difícil.No que diz respeito à qualidade dos cuidados de saúde prestados em casa em comparação com os hospitalares, 71,6% considera que não existe diferença e respondeu que uma das condições para que isso aconteça é ter equipas de profissionais de saúde dedicadas e organizadas (88%), seguido das condições em casa, como saneamento, aquecimento, redes de comunicação, etc. (78,5%) e garantia de que o nível de serviço é igual ou melhor do que o do hospital (71,9%).Os maiores receios, ou desvantagens, apontados têm a ver com a ideia de não ser possível garantir cuidados de emergência suficientemente rápidos aquando da hospitalização domiciliária (76,4%) e mais de metade (64,6%) considera ainda que a atenção/monitorização dos profissionais de saúde em ambiente hospitalar é maior.Este inquérito, promovido pela farmacêutica Angelini, foi realizado online com 746 respostas válidas, entre 26 de junho e 1 de outubro de 2019. Os inquiridos têm uma idade média de 42 anos, é maioritariamente do sexo feminino (77,48%), reside nos distritos de Lisboa e Porto e tem formação académica (76,1%).