Existem alimentos que ajudam a curar a ressaca do Ano Novo. Descubra quais

O médico Chris Etheridge e o farmacêutico clínico Mike Wakeman, da thisilyn.co.uk, juntaram-se para dar as melhores curas para a ressaca. Vitaminas essenciais, ovos e chá de gengibre são algumas das maneiras experimentadas e testadas que ajudam a curar a ressaca.

A época natalícia e do ano novo é uma altura de cometer excessos. Como tal, os médicos aconselham que coma sempre qualquer coisa antes, durante e depois de beber durante a noite.

Os alimentos que ingerir devem conter vitaminas B, vitaminas C e zinco para reduzir potencialmente os efeitos da ressaca. Estes suplementos, para além de reduzir a ressaca, ajudam também a proteger o fígado contra os efeitos do álcool.

Um estudo realizado recentemente descobriu que pessoas com altos níveis de ácido nicotínico e zinco tiveram ressacas significativamente menos graves. Para além disso, o estudo descobriu ainda que as pessoas que bebem regularmente costumam ter baixos níveis de vitamina C. Para contrariar isto os médicos aconselham a que consuma alimentos com a vitamina, como por exemplo, sumos de laranja.

Os médicos confirmaram ainda que os ovos são um dos melhores alimentos para curar ressacas. O alimento é rico em aminoácido cisteína, que bloqueia a decomposição do acetaldeído na bebida. O acetaldeído é um dos principais compostos responsáveis pela ressaca.

Também as bananas e o chá de gengibre são bons para a ressaca. O gengibre vai acelerar a eliminação do álcool do organismo.