A circulação de poeiras vindas do deserto do Saara, no Norte de África, está a provocar uma situação de fraca qualidade do ar, devido às suas partículas nocivas.

O Correio da Manhã foi saber, junto de uma especialista, como se pode proteger dos efeitos nocivos destas poeiras que têm pintado os céus de Norte a Sul do País de uma cor ‘acinzentada’.

Paula Pinto, professora, pneumologista no Centro hospitalar Universitário de Lisboa e vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Pneumologia (SPP), explicou-nos a importância de ficar em casa, principalmente se tiver associada uma patologia respiratória ou cardiovascular ou pertencer ao grupo das crianças ou dos idosos.