Frutas e Legumes: o segredo para reforçar o sistema imunitário

A Organização das Nações Unidas decidiu consagrar 2021 como Ano Internacional das Frutas e Legumes e apelar a que cada adulto consuma diariamente, pelo menos, 400 gramas destes produtos que, comprovadamente, reforçam o nosso sistema imunitário e são fundamentais para prevenir doenças crónicas como o cancro, a diabetes, as doenças cardíacas e a obesidade.Para o médico Pedro Lôbo do Vale, especialista em Medicina Geral e Familiar e presidente da Associação Portuguesa de Alimentação Racional e Suplementos Alimentares, "o ano das frutas e dos legumes devia ser todos os anos, porque há países onde o consumo destes produtos é muito deficitário". Não é, felizmente, o caso de Portugal, como gosta de frisar. "Portugal tem a grande facilidade de ter um clima temperado, e além de grande produtor é também exportador de fruta, legumes e vegetais. Bem vimos a aflição dos camionistas portugueses, com produtos frescos a caminho do Reino Unido, no início do confinamento", evoca.Este médico é da opinião que, apesar de já terem uma taxa de IVA "bastante baixa", "em termos legais, os legumes, a fruta e outros hortícolas deviam pagar zero de impostos". "A alimentação muito saudável devia ser considerada como um medicamento e não devia ser taxada", diz o especialista, que é também defensor dos produtos biológicos. "As frutas e os legumes devem ser consumidos na forma mais integral possível e de preferência com casca", sublinha. "A casca tem nutrientes e contém uma grande dose de fibras, que ajudam muito à regulação dos intestinos", conclui Pedro Lôbo do Vale.