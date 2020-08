Ginásio sem sair de casa: As opções para quem prefere fazer exercício no lar

Se há uma coisa que o confinamento nos ensinou, foi que é possível – e desejável – fazer exercício físico em casa. Quando o ginásio não é uma alternativa viável e não apetece sair de casa para fazer exercício ao ar livre, há sempre a opção de o fazer no recato do lar. Basta dispor de tempo livre, algum espaço e, é claro, boa vontade.

Para muitos, esta opção já nem sequer é novidade: com a proliferação de vídeos de boa forma na internet, basta ligar o computador e escolher. Desde exercícios aeróbicos até aulas de pilates e de ioga, passando por treinos de força, com recurso a halteres, há de tudo.

Claro que são precisos alguns cuidados. Como nos explica o treinador pessoal Luís Murteira, "as lesões podem ocorrer quando não se tem supervisão". A não ser que esteja muito habituado a fazer exercício físico – e possa ser autónomo neste capítulo – é recomendável recorrer a ajuda. Pelo menos no princípio. Pode, por exemplo, contratar alguém que lhe dê orientações precisas. Há cada vez mais treinadores pessoais a fazerem aulas à distância e que ajudam as pessoas a delinearem um programa específico, adequado a cada caso.

Segundo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS), cada pessoa deve acumular semanalmente 150 minutos de atividade moderada, 75 de atividade intensa, ou uma combinação de ambos. Isto quando goza de perfeita saúde, caso contrário deve aconselhar-se junto do médico de família, para averiguar qual a forma de exercício mais apropriada à sua idade e condição física.

As vantagens de fazer exercício em casa são evidentes: se optar por fazer aulas gratuitas, online, através do Youtube, por exemplo, já pode esquecer as mensalidades do ginásio e guardar o dinheiro no bolso. Mas há pontos ainda mais aliciantes, sobretudo o facto de não ser obrigado a cumprir calendário. É a sua vontade que marca os dias e as horas para fazer exercício.



Exemplos famosos de aulas à distância

A atriz americana Jane Fonda foi pioneira do exercício em casa: os seus vídeos fizeram furor nos anos 80. Hoje em dia, o que não falta é opções.



O BeFit oferece centenas de vídeos com professores tão famosos como Jillian Michaels (estrela do reality show ‘The Biggest Loser’). Para os homens, há o canal Six Pack Shortcuts, onde brilha o guru do fitness Mike Chang.



"Começa a ser mais comum"

Luís Murteira, treinador pessoal

CM – Há muitas pessoas que fazem exercício em casa de forma regular e consistente?

– Antes da Covid-19 e do confinamento não havia procura, mas agora, apesar de muitos estarem a voltar ao ginásio, é verdade que a prática do exercício físico em casa começa a ser mais comum.



– Ir a casa, dar aulas, não é novidade. Mas tem clientes que lhe solicitam aulas à distância?

– No mercado português, a prática de exercício físico online não existia antes do novo coronavírus. Poucos profissionais ofereciam esse serviço. Agora há uma procura, de facto.



– O que é preciso, antes de começar?

– Antes de mais, ir ao médico, saber se a pessoa tem algum tipo de limitação. Só depois se pode desenhar um programa. Não aconselho fazer exercício sem orientação alguma.