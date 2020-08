Há quanto tempo não troca a sua almofada?

Primeiro, pode ser um verdadeiro quebra-cabeças encontrar uma almofada que se ajuste à nossa posição de dormir. Findado esse processo, há outras preocupações que devemos ter em conta, sobretudo com a lavagem regular das mesmas. Devemos ter cuidados de limpeza com a almofada como qualquer outra peça de roupa de cama, até porque se não o fizermos isso pode condicionar a qualidade do nosso sono e também levar a problemas de pele e respiratórios.

É nas almofadas, assim como nos cobertores ou nos tapetes, que se instalam sujidades não visíveis a olho nu, inclusive ácaros, que podem levar a esses tais problemas – na pele, o mais comum é o acne. Cerca de dois terços das pessoas que têm alergias podem ser alérgicas aos tipos de ácaros que se encontram em casa, conclui um artigo que o The Huffington Post dedica ao tema. "Não podemos vê-los, mas eles estão concentrados em coisas como roupa de cama e tapetes" explica Mark R. Neustrom, médico e especialista da Kansas City Allergy & Asthma Associate, sobre os ácaros.

Seja porque se instalam ácaros, como sujidade, células mortas da nossa pele ou óleo, devemos lavar as almofadas de três em três meses, revela o jornal The Independent num artigo dedicado à periodicidade com que devemos lavar este e outros itens. Outros sites, como o britânico Ideal Home, apontam para uma periodicidade de seis em seis meses. Um novo estudo realizado pela nanu – uma marca especialista em sono que cria almofadas personalizadas e ecológicas – revelou, num estudo recente à luz da realidade britânica, que 41% dos britânicos nunca lavaram as suas almofadas.

Entre outros exemplos, o artigo do The Independent refere-se a mais elementos da casa que passam muitas vezes despercebidos no que toca à limpeza. Sabia que as cortinas de duche devem ser lavadas uma vez por mês, que o suporte para a escova de dentes deve ser semanalmente, e as escovas de maquilhagem duas vezes por semana? Já a máquina de lavar roupa deve ser lavada mensalmente, a chaleira para aquecer a água de três em três meses e frigorifico duas vezes por ano.