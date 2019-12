A época natalícia é uma das alturas do ano em que comemos sem nos sentirmos culpados por estarmos a estragar a dieta. Mas será que temos noção do que a comida nos faz? Especialistas da saúde explicaram alguns dos efeitos que os alimentos causam ao organismo.

Bacalhau, pato, bolo-rei, chocolates e bebidas alcoólicas são algumas das comidas e bebidas que não faltam na maioria das mesas na casa dos portugueses no Natal.

Em declarações ao North Wales Live, especialistas em alimentação saudável da Muscle Food revelaram tudo o que acontece ao nosso corpo no dia 25 de dezembro.

Os especialistas explicaram que, cinco minutos depois de beber um copo de alguma bebida alcoólica, o álcool será absorvido na corrente sanguínea através do estômago e do intestino delgado. A absorção do álcool vai dilatar os vasos sanguíneos e fazer com que se sinta quente.

Pode levar cerca de 20 minutos até se sentir cheio. No entanto, a probabilidade de estar cheio antes desse momento é muita. Para além disso, se comer em demasia, os níveis de açúcar vão aumentar rapidamente, fazendo com que o pâncreas trabalhe horas extras.

Passado uma hora de ter comido, o sangue vai para o aparelho digestivo para destruir a comida mas para que isso aconteça, a taxa metabólica e cardíaca vai aumentar e isso significa que a temperatura interna do corpo também aumenta.

Os especialistas em alimentação saudável explicaram ainda que as bebidas ingeridas no início da noite vão trabalhar para desacelerar a digestão e isso vai fazer com que as pessoas comecem a ficar mais lentas.

Sabe quando se sente inchado e desconfortável depois de comer? Isso acontece porque as proteínas e as gorduras ficam no estômago durante duas a três horas.

Os especialistas da Muscle Food explicaram, por fim, que todo o processo pode levar entre seis a oito horas. Depois desse tempo já pode começar a pensar em comer o que sobrou.