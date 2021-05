Mezinhas, as ervas que curam quase todas as doenças FOTO: Direitos Reservados

As mezinhas, remédios (na sua maioria chás) feitos à base de frutos e plantas aromáticas, voltaram a estar na moda. Há muitos anos que os chás tradicionais não registavam tanta procura, sobretudo os que ajudam à perda de peso.









O Correio da Manhã colocou à venda nos quiosques o livro ‘Mezinhas de Sempre - Remédios simples do tempo dos nossos avós’ (4,95 euros, na compra do jornal), que, dado o interesse que essa temática tem despertado, foi alvo de significativa procura.

Mezinhas são receitas caseiras, feitas de acordo com saberes populares ancestrais, que, apesar de descuradas pela medicina convencional, possuem propriedades altamente benéficas para a saúde.





O termo ‘mezinha’ advém do latim (medicina), que significa remédio. As mezinhas são, por isso, remédios da medicina popular, ou como é hoje comum dizer-se, da medicina alternativa.





O livro que está nas bancas tem 130 páginas, apresenta as doenças (112) por ordem alfabética e as respetivas mezinhas (159). Termina com um glossário das principais ervas, frutos e legumes (57).





No livro ‘Mezinhas de Sempre’, o leitor encontra remédios (na maioria chás) para maleitas que vão desde a acidez até aos problemas de voz, colesterol, herpes labial, reumatismo ou ácido úrico, entre outros.





Um tónico para evitar a queda do cabelo, um chá para combater a celulite ou uma tisana para ajudar ao tratamento das varizes são algumas das curiosidades desta publicação.





Mas há também muitas mezinhas dedicadas às chamadas doenças da moda, como a depressão, as insónias, os nervos, ou mesmo o mau hálito ou impotência sexual.





Há também curiosidades, como o Remédio Santo, à base de cloreto de magnésio e que é excelente para sete doenças, como ácido úrico ou bicos de papagaio, as Sopas de Cavalo Cansado, ótimas para gripes e constipações, ou o hidrocitromel (água, limão e mel), que, tomado logo pela manhã, em jejum, é excelente para manter a forma.

Saiba mais



Mundo



Estima-se que aproximadamente 80% da população do Planeta já tenha feito uso de algum vegetal para aliviar sintomas de doenças.



5000 anos a curar



Os primeiros registos do uso de plantas para a cura de doenças vêm da China e têm cinco mil anos. Já na era cristã, Pelácius, médico de Nero, realizou estudos sobre 500 plantas.





Não existe um número exato, mas os botânicos dizem que serão pelo menos 650 as espécies de plantas com alguma qualidade medicinal. As mais usadas são 40.