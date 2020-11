Não consegue dormir? Experimente esta técnica

FOTO: Photo by Shane on Unsplash

FOTO: Photo by Shane on Unsplash

O tema dos problemas de sono tem sido mais recorrente no tempo atípico que vivemos, e toda a gente sabe (por experiência própria, pelo menos) que uma boa noite de sono é muito importante e dita como o resto do dia irá correr. Desde física a cognitivamente, o sono pode ter muitas implicações no nosso dia a dia.

Se contar cordeirinhos já não funciona, descobrimos o "Kaizen: O Método Japonês para Transformar Hábitos, Um Pequeno Passo de Cada Vez" disponível na Fnac em inglês. Este livro de wellness, escrito por Sarah Harvey, é um guia para substituir maus hábitos por bons.





Entre as dicas de Harvey, está uma técnica antiga japonesa que visa a ter um sono melhor, através da respiração - "moon breathing". Esta técnica deriva do conceito japonês que se encontra no título "Kaizen" que significa "mudança para melhor", que se concentra na melhoria de todas as áreas da vida, e na quebra dos maus hábitos.

O "moon breathing" é uma técnica que a própria autora utiliza quando tem dificuldade em adormecer. Este exercício de respiração consiste em 7 passos e costuma ser feito apenas a respirar pela narina esquerda, porque se associa o lado esquerdo do corpo ao sistema nervoso.

Eis os 7 passos:

Sentar-se com as costas direitas ou deitar-se;

Fechar os olhos e relaxar as pálpebras;

Fechar a narina direita com o polegar direito;

Relaxar o segundo e terceiro dedo na palma da mão direita e esticar o quarto e o quinto;

Inspirar pela narina esquerda e de seguida fechar a narina com o anelar da mão direita, enquanto libertamos o polegar da narina direita e expiramos através dela;

Controlar a respiração e repetir este exercício durante uns minutos até que a respiração esteja mais calma e nos sintamos mais relaxados;

À partida, o cérebro está menos "alerta" e já está mais propício a adormecer.

A autora revela que esta técnica a ajuda não só com o sono mas em momentos de stress, e que funciona como um botão de "reset" para o sistema nervoso.