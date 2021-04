O snack apetitoso ideal para o intervalo do trabalho

"As Receitas - O Poder do Jejum Intermitente" reúnem 90 propostas nutricionais distintas para quando a fase de jejum terminar. O sabor aqui é requisito máximo. Destacamos, assim, um snack que vai agradar tanto a míudos como graúdos. Uma nota: os crepes com geleia de morango que propomos podem facilmente ser transformados em panquecas, se preferir, é só aumentar a consistência da massa que coloca na frigideira. Et voilá.

Crepes com Geleia de Morango





(para um crepe)



Para os crepes

1 ovo

1 c. de sopa de farinha de amêndoa (2 c. para as panquecas)

1 c. de sopa de farinha de linhaça

2 c. de sopa de leite de coco (1 c. de sopa para as panquecas)

1 pitada de sal



Para a geleia



200 g de morangos

1 c. de sopa de eritritol

sumo de limão q.b.



Como Fazer



Bata tudo muito bem e coloque numa frigideira larga, antiaderente.



Para a geleia de morango



Coloque num tacho ao lume os morangos, 1 c. de sopa de eritritol e umas gotas de limão. Deixe o preparado ao lume, mexendo sempre. Se neces sário, utilize um esmagador para ir calcando os morangos. Quando o preparado estiver no ponto estrada, retire do lume e guarde num recipiente de vidro. (Ponto estrada – quando a mistura abre uma «estrada» ao passar com a colher no fundo do tacho.)