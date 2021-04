Os conselhos de uma nutricionista anti-dietas para evitar e combater a celulite

Nem todas gostamos de ver os efeitos da famosa celulite, mas a verdade é que 85% das mulheres a têm. Leonor Tavares Costa, nutrionista, foi uma das convidadas pela Cellulase para apresentar o novo plano de três passos que a marca lançou recentemente, e desmistificou aquilo que achamos que sabemos em relação à celulite. Além disso, a nutricionista, que se diz "anti-dietas", deixou bons conselhos para se evitar ou diminuir a visibilidade da famosa casca de laranja através da alimentação e de cuidados de beleza.



Primeiro, há que aumentar a ingestão de água para 1,5-2,5L/dia. "Nem sempre temos sede e muitas vezes confundimos outras sensações, como dores de cabeça e fome com, o que na verdade, é desidratação. Assim, devemos aplicar estratégias que ajudem a criar hábitos: beber um copo de água em jejum, um copo de água entre o pequeno-almoço e o almoço, um copo de água mesmo antes do almoço, duas a três canecas de chá durante a tarde, um copo de água mesmo antes do jantar, etc.. Os alarmes no telemóvel podem ajudar e podemos ainda inovar na forma como bebemos água (fazer um jarro com cascas de fruta, ervas aromáticas, sumo de lima ou limão, etc)" começa por dizer.