Os microorganismos do intestino que controlam a nossa saúde

O neurocientista Carlos Ribeiro andava há muito intrigado com o motivo por que algumas moscas da fruta testadas em laboratório, mesmo com carências nutricionais, cheias de fome, nunca tinham vontade de comer proteínas. Porque seria? Os processos cerebrais de decisão ao nível da alimentação são o principal objeto de estudo da equipa que lidera na Fundação Champalimaud. Mas, para deslindar o mistério, os investigadores tiveram de desviar a atenção da cabeça dos insetos – surpreendentemente parecidos com o ser humano ao nível genético... – e concentrar o seu foco um pouco mais abaixo: no intestino dos bichinhos.Foi aí que identificaram as duas bactérias responsáveis pela decisão das moscas da fruta sobre o que comer. A resposta estava mesmo no microbioma, o palavrão que designa a comunidade de microrganismos que vive no intestino dos animais, humanos incluídos – e que, nos últimos anos, tem surgido em artigos científicos, capas de livros e sugestões de dieta. Alguns já chamam "microbiomania" ao fenómeno."Percebemos que, quando estes micróbios estão presentes, as moscas da fruta não têm nenhuma vontade de comer proteína. Não sabemos ainda como o fazem, mas pela primeira vez sabemos que as bactérias conseguem modificar a ação do cérebro", explica Carlos Ribeiro. Ou seja: o microbioma pode mesmo condicionar a vontade e determinar um comportamento. No diálogo permanente entre o cérebro e o intestino, não há apenas um sentido para a conversa (quem nunca teve uma diarreia "causada pelo nervoso"?). Também podem existir ordens dadas de baixo para cima, pelas bactérias, a que o cérebro obedece.O resultado abriu mais uma porta na direção do que Carlos Ribeiro chama o jackpot da investigação nesta área: compreender a forma de agir destas bactérias sobre o cérebro – de forma a poder manipulá-las. Para os humanos, isso poderá um dia significar melhorar o humor, curar uma depressão, evitar a obesidade, diabetes e controlar doenças neurodegenerativas como Parkinson e Alzheimer – tudo agindo sobre o intestino, através da alimentação, com a ajuda de suplementação com prebióticos (alimento para as bactérias) ou, sobretudo, probióticos (organismos vivos semelhantes aos do microbioma).Esta é uma revolução anunciada desde que, há cerca de uma década, a tecnologia passou a permitir a análise detalhada do microbioma humano, incluindo a sequenciação genética. É hoje impossível ignorar esta "família alargada" de bactérias, vírus e fungos, protozoários e leveduras, que pesa um a dois quilos e vive no nosso corpo.Eduardo Pereira, gastrenterologista no Hospital Amato Lusitano, em Castelo Branco, explica: "São mais de mil espécies de bactérias, 100 triliões de microrganismos unicelulares que carregam mais de três milhões de genes, superando cerca de 150 vezes o genoma humano...". Faz todo o sentido perceber o papel deste ecossistema que, indicam estudos, beneficia logo no parto do contacto com a flora vaginal da mãe e é fortalecido pela amamentação.Quando a médica alemã Giulia Enders lançou A vida Secreta dos Intestinos (ed. Lua de Papel, 2015), a maioria não conhecia o sistema nervoso entérico e os neurónios dos intestinos. O livro tornou-se, com surpresa, um bestseller internacional. Quatro anos e muitas dezenas de livros, artigos e estudos científicos depois, a importância do eixo intestino-cérebro já não é sequer questionada.Os dois órgãos comunicam através do nervo vago, uma espécie de "linha directa" até ao sistema nervoso central. Há cada vez mais estudos sobre as substâncias produzidas pelas bactérias intestinais com as fibras que "comem" e o seu papel no fortalecimento da parede intestinal, essencial para evitar a inflamação. E sabe-se também que os doentes com depressão, diabetes, obesidade e doenças degenerativas apresentam o microbioma alterado.A grande questão continua a ser: é a doença que provoca a alteração do microbioma intestinal, ou será a qualidade desse ecossistema que faz surgir, ou torna mais provável, a doença? A ciência ainda não tem essa resposta. "Não está explicado o nexo de causalidade. Ou seja, sabemos que existe um perfil de microbiota típico de uma determinada doença, ou que se mostra protetor em relação a essa doença, mas não sabemos porquê", explica André Lázaro, cirurgião e investigador da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que trabalha numa tese de doutoramento sobre os efeitos na microbiota intestinal dos diferentes tipos de cirurgia da obesidade. Em causa estão organismos vivos, que interagem entre si e com o ser humano que habitam, que a investigação não consegue analisar in loco, só através das fezes.Apesar de todo o entusiasmo, há enorme pontos de interrogação. Qual é o papel da alimentação? Até onde e como podemos alterar o microbioma? "Só conhecemos cerca de 30% da flora bacteriana, mas sabemos que a alimentação marca a diferença entre uma diversidade saudável e um desequilíbrio, tanto em quantidade como em variedade, com possíveis consequências para a nossa saúde", resume Francisco Guarner, diretor do serviço de Gastrenterologia do Hospital de Vall d’Hebron, em Barcelona, citado pela revista Quo. Adotar uma alimentação amiga dos intestinos é sem dúvida benéfico — isso é consensual. Mas quanto à intenção mais ambiciosa de reparar um intestino doente ou a tentação de recorrer a prebióticos e probióticos, há que ajustar as expectativas."Quando olhamos para a ciência que se está a desenvolver, sabe-se muito mais, mas não estamos a conseguir passar este conhecimento para a prática clínica", comenta Maria Paula Macedo, investigadora na área das doenças metabólicas do CEDOC – Centro de Estudos de Doenças Crónicas da Universidade Nova de Lisboa. O médico Paulo Souto concorda. "O difícil é tentar extrapolar do que se sabe da fisiopatologia para o que se sabe da pessoa em particular", diz o presidente do Núcleo de Neurogastroenterologia da Sociedade Portuguesa de Gastrenterologia. Pegando no exemplo dos doentes com Síndrome do Intestino Irritável (SII), explica que "os iogurtes têm quantidades insuficientes para uma modificação da flora" e é necessário recorrer a suplementação com probióticos; mesmo assim os resultados não são constantes.É que estes suplementos contêm organismos vivos, que podem ter sido afetados pela forma como foram acondicionados. Por exemplo, não se sabe muitas vezes de que forma reagem à digestão e em que condições chegam ao intestino – "não são medicamentos", alerta Paulo Souto. "Cada um de nós tem a sua própria microbiota, podemos com a mesma dieta ter efeitos diferentes e os alimentos que ingerimos vão levar à produção de diferentes pós-bióticos", subprodutos criados pelos próprios micróbios, acrescenta Rita Machado Oliveira, neurocientista e investigadora no CEDOC. Além disso, existem milhões de bactérias e o processo de testar cada tipo individualmente é caro, moroso, e feito numa escala pequena. Os resultados parecem por isso confusos e muitas vezes contraditórios. São necessários ensaios em larga escala."O agora denominado eixo cérebro-intestino-microbioma trouxe um novo alento para renovadas descobertas sobre a fisiologia e a psicologia, estados de saúde biopsicossocial ou mesmo sobre a felicidade humana", sintetiza o gastrenterologista Eduardo Pereira. O tempo da ciência não é o da curiosidade dos media e da urgência dos doentes. Mas há um potencial fascinante no outrora desprezado intestino e na sua relação com o cérebro.