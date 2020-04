"Prepara-nos para situações limite": especialista realça vantagens de quarentena forçada

O 3º período vai ser feito à distância para milhares de crianças. A nova realidade traz vantagens e desvantagens para as famílias.



CM - Quais as vantagens e desvantagens do ensino à distância?

- As vantagens são a proximidade com a família, a comodidade de aprender em casa e ter mais tempo para usufruir do uso dos computadores com fins educativos e não apenas o uso dos telefones ou tablets. A desvantagem é que nem todos têm acesso a computador ou internet em casa. Ou o facto de a ajuda dos pais potenciar notas mais altas do que as que teriam na realidade.



- Que desafios adicionais têm os pais?

- É um desafio extremo, sobretudo para quem está em teletrabalho e tenha mais do que um filho e que a isto ainda acresça a necessidade de utilizar o mesmo espaço e os mesmos equipamentos. Os mais novos não conseguem realizar as atividades sozinhos e necessitam da ajuda de um adulto. Contudo, nem todos os pais têm a capacidade ou os conhecimentos necessários para acompanharem as matérias letivas e apoiarem o estudo dos filhos. As amizades, as brincadeiras… O que estão os nossos filhos a perder por não poderem estar com os colegas? A capacidade de desenvolvimento da relação com o outro, a autonomia, o desenvolvimento das emoções, da linguagem, e diria ainda, que em muitos casos, estão privados do desenvolvimento do pensamento e da capacidade de raciocínio. Mas a Covid-19 também pode ser encarada como uma oportunidade para a tomada de consciência de que catástrofes e imprevistos acontecem, que temos de estar preparados para situações limite e para ser solidários com os outros!



O MEU CASO

Família Pinto, confinada na Amadora

"Sentem a falta dos primos"

Em Vila Chã, na Amadora, a Páscoa da família Pinto vai ser diferente este ano. Lá em casa, este ano serão só quatro: Suguey e Bruno e as duas filhas, Leonor e Madalena, de 10 e 8 anos.

"Costumamos fazer sempre uma reunião com a família e passar a quadra com os meus sogros, pais, cunhados, irmãos, sobrinhos e este ano não vai ser possível. Para a Madalena e para a Leonor vai ser mesmo mais difícil porque elas adoram estar rodeadas de pessoas. Sentem a falta dos primos. Mais do que ir à rua vai custar-lhes estarem afastadas das pessoas de quem mais gostam", lamenta Suguey. Para compensar, vai haver igualmente mesa farta. Desde sexta-feira que já se preparam "uns docinhos" para a festa. Arranjar os ingredientes até nem foi difícil.

"O Bruno é que tem ido fazer as compras, mas só uma vez por semana. Tentámos fazer pela internet mas não conseguimos. Os tempos de entrega são muito longos", relata.

As aulas à distância, que arrancam já esta semana, é que é uma questão mais perturbadora. "Têm estado a fazer os trabalhos que os professores mandam pelo email e eu revejo, mas não é fácil porque são duas e matérias diferentes. Já me disseram que vai ser em horas diferentes, o que seria ótimo para quem tem mais do que um filho. Sempre é melhor isto do que estarem parados e sem qualquer tipo de atividade. A vida é feita de experiências".

Para o regresso à vida normal já há planos: "Ir dar uma volta à praia, sentir a liberdade! Mas também acho que, no início, vamos um bocado a medo".