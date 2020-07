de Gordon Ramsey apresenta a soma das suas experiências neste mundo. Dividido em três partes, Saudável, Leve e Fit, o livro, editado em Portugal pela Porto Editora, reúne sugestões para pequenos-almoços (como os ovos mexidos com feta, espinafres e tomate), almoços (como salmão no forno com wasabi), snacks (como as pipocas picantes) e jantares (como a pizza de couve-flor).



Receita de tártaro de atum com abacate, por Gordon Ramsey

Gordon Ramsey é um dos chef mais populares não só do Reino Unido como do mundo, e construiu a sua boa reputação no mundo da cozinha saudável ao aliar deliciosos e nutritivos alimentos a ainfalíveis. No seu mais recente livro, Comida Fit, editado em Portugal pela Porto Editora,Uma delas é um dos favoritos no que diz respeito aos. "Otem uma aparência muito sofisticada e deslumbrante, mas prepara -se em minutos. O atum é um dos, pelo está repleto de ácidos gordos ómega 3, que devemos consumir pelo menos uma vez por semana, o que faz dele o almoço ligeiro ideal, acompanhado de uma salada verde. Opte por atum próprio para sushi, que é o mais fresco que existe, e emprate apenas na hora da refeição, já que o sumo de lima irá "cozer" o peixe e dar -lhe um tom acastanhado" escreve, na página desta receita.2 c. de chá de sementes de sésamo brancas ou pretas1 ramo pequeno de cebolinho, picado muito finamente1 c. de sopa de molho de sojaSumo de 1 lima1 c. de chá de óleo de sésamo400 g de bife de atum, finamente cortado1 abacate maduro grande, sem casca, sem caroço e cortado em cubosSal marinho e pimenta -preta moída1. Coloque uma frigideira pequena em lume brando, toste as sementes de sésamo brancas até estarem douradas e exalarem um aroma agradável, e deixe-as arrefecer. (Se usar sementes de sésamo pretas, não é necessário tostá-las).2. Deite o cebolinho, o molho de soja, metade do sumo de lima e o óleo de sésamo numa tigela. Adicione o atum, tempere com 1 pitada de sal e de pimenta preta e envolva muito bem.3. Coloque o abacate numa outra tigela e envolva-o com cuidado no restante sumo de lima.4. Distribua o atum por quatro pratos, dispondo-o ao centro num pequeno monte. Com uma colher, deite por cima o abacate, polvilhe com as sementes de sésamo e sirva.