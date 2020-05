Saiba o que deve vestir para dormir melhor

Irritações, infeções fúngicas, cistite ... As suas cuecas podem causar-lhe problemas se não as tirar na hora de ir dormir. Aliás, não há razão para as manter durante a noite, pelo contrário, esta peça deveria ser evitada. Quem diz é Jean-Marc Bohbot, médico especialista em doenças infeciosas e autor do livro A Revolução Rosa — Flora Vaginal, obra destinada a jovens, grávidas, às mulheres que se aproximam da menopausa e às que já estão na menopausa.

Jean-Marc quer esclarecer como a boa saúde e equilíbrio da flora vaginal desempenham um papel dominante na saúde íntima das mulheres. E é na parte da noite que devemos deixar os nossos órgãos genitais respirarem.

Normalmente, a flora vaginal está em equilíbrio, mas ao optar por roupa com fibra ou utilizar produtos para higiene íntima não adequados — ou não usá-los de todo — pode alterar a regulação normal da flora, o que pode dar origem a vaginites. As consequências desagradáveis são alteração do odor, corrimento vaginal ou prurido intenso.

Mas não pense que o risco está reservado apenas às mulheres, pois no caso dos homens é ainda mais sério. O uso constante de boxers apertados, em lugares muito aquecidos, pode levar no extremo até problemas de infertilidade, porque o aumento de temperatura altera a qualidade dos espermatozóides.

Listamos alguns dos riscos envolvidos:

Irritações

As cuecas, principalmente as de renda, podem causar irritação se houver atrito do tecido contra os órgãos genitais, principalmente se a mulher tiver uma vulva frágil. A curto prazo essas irritações causam desconforto ou comichões, mas a médio e longo prazo podem levar a ardor. Isto não significa que não deve comprar aquela lingerie linda, mas sim reservá-la a momentos diferentes do dia e não para dormir.

Micose

O uso prolongado de lingerie — principalmente se não for de algodão — cria um ambiente propício à proliferação de bactérias. Especialmente a roupa íntima sintética irá aumentar o calor da vulva e reter humidade na zona. Essa temperatura mais alta que o normal pode desenvolver microorganismos como fungos. Estas situações são mais comuns nas pessoas que transpiram muito durante a noite.

Infeções urinárias

Se for propensa a cistite recorrente teste deixar de lado as cuecas na hora de dormir. A sua lingerie pode estar a contribuir para as infeções do trato urinário.

Esqueça os pensos higiénicos diários

Se não estiver durante o período nem pense em usá-los. O penso é prejudicial porque não é poroso e pode provocar corrimento vaginal. Invista em produtos de higiene específicos para a zona íntima, pois eles manterão o pH nos níveis certos.

Tome note: Cuecas de algodão

É a melhor opção, sem dúvida, mas saiba que o algodão também absorve toda a humidade da zona e pode criar secura vaginal.

Então, o que usar para dormir?

Se não se sentir à vontade para passar a noite ao natural, pode usar um pijama, uma camisola ou uma T-shirt com um tecido que seja poroso e deixar as suas partes íntimas respirarem. Pode optar por calças largas, onde o atrito será menor — mas existe. Se precisa mesmo usar quando se deita, escolha um que não tenha costuras e seja mais largo. O melhor mesmo é não usar nada, dormir completamente nu e lavar constantemente a roupa de cama.

Os benefícios de deitar-se ao natural

O hábito de dormir nu pode trazer até alguns benefícios, como dormir melhor. O corpo costuma baixar a sua temperatura quando descansamos e os pijamas, principalmente os muito quentes, podem impedir o organismo de atingir esta temperatura ideal, levando a um sono mais leve.

Além disso, se dormir com alguém, estar pele a pele pode aumentar os sentimentos de proximidade e intimidade, tanto físicos quanto emocionais. Estar nu na cama também pode tornar o sexo mais espontâneo e não planeado mais frequente. Uma pesquisa examinou os hábitos de sono de mais de 1000 adultos britânicos e concluiu que os casais que costumavam dormir nus eram mais propensos a relatar serem felizes no seu relacionamento, em comparação com casais que dormiam vestidos — destes apenas 15% disseram estar satisfeitos com o seu parceiro.

O contato pele a pele liberta ocitocina, a "hormona do amor", que influencia as emoções e a conexão interpessoal, gerando sentimentos de confiança, facilidade e até fidelidade e estabilidade entre parceiros. A ocitocina também confere benefícios à saúde física, ao reduzir os níveis de stress e ansiedade .

Durma num quarto levemente frio. A exposição à baixa temperatura pode ativar a gordura que ativa o nosso corpo quando temos frio (chamada brown fat), o que estimula a queima de calorias. Por sua vez, ajuda a perda peso e a melhora dos níveis de glicose e da função da insulina.

E então, como vai dormir hoje?