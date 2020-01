Saiba porque deve fazer a cama todos os dias

Fazer a cama todos os dias devia fazer parte da rotina matinal de toda a gente. E não vale a pena dizer que não tem tempo, quando sabe que começa o dia a fazer scroll nas redes sociais de forma desenfreada. Fazer a cama demora menos tempo do que isso. Se precisa de motivos para incluir esta tarefa na sua "to do list", damos-lhe três.

Começa o dia com o pé direito e torna-se uma pessoa mais produtiva

Num discurso na Universidade do Texas, em 2014, o Admiral William McRaven, comandante das operações especiais da Marinha norte-americana, explicou que "ao fazer a cama todas as manhãs está a cumprir a primeira tarefa do dia. Isto dar-lhe-á uma pequena sensação de orgulho e vai encorajá-la a fazer mais uma tarefa e outra e outra". "Ao final do dia, uma tarefa completa transforma-se em várias tarefas concluídas. Fazer a cama irá também reforçar o facto de que as pequenas coisas na vida importam", conclui no seu discurso.

O livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, reforça a ideia de que fazer a cama todas as manhãs torna-se um "hábito-chave", que impulsionará a tomar outras boas decisões ao longo do dia. O autor sublinha que vários hábitos-chave acumulados levam a uma "sensação de bem-estar".

Reduz o stress e melhora o humor

Depois de um dia cansativo, chegar a casa e ver desorganização por todo o lado não vai, certamente, fazê-lo sentir-se melhor. Por outro lado, se encontrar o quarto arrumado e a cama feita, isso provocará uma sensação de tranquilidade: basta deitar-se e relaxar. Além de que ninguém gosta de se deitar em lençóis enrugados.

Encoraja-nos a manter o resto do quarto arrumado

Imagine que entrava num quarto de hotel e a cama estava desfeita. Teria vontade de lá ficar? Provavelmente não. Mesmo que o quarto não esteja impecavelmente arrumado, fazer a cama faz logo a diferença. Ao seguir esta rotina o mais provável é que comece a arrumar outras zonas do quarto, de forma a que tudo fique com a aparência que deseja.