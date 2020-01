Sair de casa com o cabelo molhado pode deixar-nos doentes?

A ideia de que sair de casa com o cabelo molhado pode provocar constipações é antiga, mas se lavou o cabelo e está com pressa para sair de casa, deverá mesmo levar os conselhos da sua avó a sério? Um estudo da Universidade de Cardiff garante que a constipação é causada principalmente por um vírus, sendo o frio apenas mais um fator que contribui para a manifestação dos sintomas.

O objetivo do estudo foi descobrir se um ambiente frio e húmido ativa de facto o vírus e todos os sintomas. 180 voluntários foram, assim, expostos a um ambiente extremamente frio durante vinte minutos e depois regressavam ao seu dia-a-dia, interagindo com a restante população. Além da temperatura baixa do laboratório, metade dos voluntários tiveram também de colocar os pés em água fria durante vinte minutos enquanto a outra metade se manteve calçada durante o mesmo tempo. Não foram registados quaisquer sintomas de constipação entre os dois grupos nos primeiros dois dias, mas quatro a cinco dias depois mais de metade do grupo exposto à água fria terá tido sintomas de constipação. Para estes resultados fazerem sentido era necessário encontrar o mecanismo que ligasse os pés frios, ou por exemplo o cabelo molhado, à constipação, e a principal conclusão encontrada pelo estudo foi que quando o corpo arrefece os vasos sanguíneos do nariz e da garganta contraem. Esses mesmos vasos são os responsáveis pela distribuição dos glóbulos brancos, cuja função principal é a luta contra estas infeções, por isso, quanto menos glóbulos brancos chegarem às zonas contraídas, mais desprotegidas estas estarão contra o vírus. Quando se está dentro de casa com o cabelo seco, o corpo tem tendência para reaquecer, o que faz com que os vasos sanguíneos dilatem e os glóbulos brancos possam continuar a lutar contra o vírus. Isto se não tiver estado exposto ao frio tempo suficiente para que o vírus se consiga multiplicar, levando aos sintomas.

Assim, o frio não é propriamente o causador de uma constipação, mas sim um fator que contribui para a ativação dos sintomas de um vírus que já estava presente nas vias respiratórias. O tema continua a dividir opiniões, pelo que ainda não foram encontradas ligações diretas e definitivas entre ter o cabelo molhado e a constipação. Conclusão: há um fundo de verdade na ideia de que sair de casa com o cabelo molhado no inverno pode deixar alguém doente. Apesar de não provocar directamente uma constipação, pode acelerar o desenvolvimento de uma.