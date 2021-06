Tem dificuldade em dormir oito horas seguidas? Saiba o que fazer

Além do cansaço experienciado no dia seguinte à insónia, a privação de sono pode causar uma longa lista de sintomas indesejados, como stress, ansiedade ou depressão, bem como a diminuição da concentração, energia e tempos de reação. A somar a isto tudo, está o mau humor constante.

Saiba que podem existir muitas causas para a sua incapacidade de adormecer. A primeira relaciona-se com o colchão e a almofada que está a usar. Se não forem adequados podem causar dores no pescoço, dores no ombro, ou dores lombares, o que logicamente irá interferir com a qualidade do sono.

Ter um "horário de sono" inconsistente também não ajuda. Se costuma ir para a cama e acordar a horas diferentes todos os dias, isto pode perturbar o seu ritmo circadiano, que regula as horas que dormimos. Uma das coisas que também pode influenciar uma boa noite de sono é a luz do quarto, ou o ambiente. Se a iluminação for muito brilhante e forte, o descanso é afetado.