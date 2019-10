“Temos de ir à praia sem proteção solar até ao meio-dia”

Fernando Ramalho, gastrenterologista há mais de 40 anos, afirma que a Direção-Geral de Saúde tem a obrigação de não permitir que os dermatologistas alertem apenas para os cuidados com o sol e o uso de protetor solar, ignorando a vitamina D. "É muito importante apanhar sol de manhã, até ao meio-dia, pelo menos durante uma hora, que é o suficiente para termos bons níveis de vitamina D", explica.Professor na Faculdade de Medicina de Lisboa, deu consultas no Hospital de Santa Maria durante mais de quatro décadas. Retirou-se em 2016, aos 70 anos, contra a sua vontade. "É um disparate não se aproveitar as pessoas com experiência e que ainda estão capazes, só porque atingiram o limite de idade", sublinha. Em três tardes por semana atende os pacientes no seu consultório, em Benfica, Lisboa, à segunda e à quarta joga ténis, à terça e à quinta vai ao ginásio. "Quem me vê a correr não diz que tenho 73 anos", afirma o médico que se dedica também à investigação do microbioma humano, a sua "paixão".O sol é fundamental para termos bons níveis de vitamina D porque sem ela a capacidade de defesa do organismo fica diminuída. É isso que digo aos meus doentes, de modo a que transmitam também aos filhos e aos netos. Muitas pessoas não fazem ideia, mas uma das causas de cancro do cólon é o défice desta vitamina e já se começa a falar também no cancro da mama. Temos de ter open mind para perceber que a ciência está a mudar. Se a vitamina D existe é porque tem uma função.Há mais ocorrências de enfartes do miocárdio no inverno do que no verão por haver menos sol – essa é uma evidência. Porque é que há mais infeções no inverno? Não é por estar mais frio é porque há mais défice de vitamina D, que é um imunomodelador. Mais do que isso, há hoje a certeza da sua importância em múltiplas patologias, como as doenças cardiovasculares e a esclerose múltipla. Por exemplo, na doença de Crohn, que é uma inflamação crónica do intestino, se eu suplementar os doentes com vitamina D melhoro a sua capacidade de diminuir as recidivas e de sair da crise.Enquanto todas as outras vitaminas vêm de fora, esta provém do sol quase na totalidade e só 5% resultam da alimentação com peixes gordurosos, como a sardinha e o salmão, e do ovo escalfado (se for cozido ou em omeleta já destrói a vitamina D). Então, se as pessoas não apanharem sol, não há reservas. Por isso, é que ao nível nacional temos um défice de vitamina D de 65%, cerca de 50% no Algarve e 70% nos Açores. Num país com imenso sol, isto não faz sentido. Mas quem devia dar estas noções e fazer o alerta era a Direção-Geral de Saúde.A radiação solar entra na pele (nos obesos é mais difícil porque parte fica nas células adiposas) e a maior parte vai para o fígado, onde é armazenada. A transformação em substância ativa é feita no rim e daí libertada diariamente no organismo nas quantidades necessárias. A vitamina D é uma substância que é pró-hormona, ou seja, depois de transformada passa a hormona e tem efeitos nos genes que se encontram nos ossos, no cólon, no intestino delgado, no coração ou no cérebro. No verão, temos de encher o reservatório de vitamina D e se tivermos a pele completamente protegida com cremes não vai entrar nada.Se eu pertencesse à DGS, teria a obrigação de não permitir que houvesse colegas meus dermatologistas a passar a vida a alertar para o uso de protetor solar, como se a vitamina D não existisse. É preciso deixar claro que é importante a proteção, mas é tão ou mais importante apanhar sol até ao meio-dia, pelo menos durante uma hora, que é o suficiente para equilibrarmos os níveis de vitamina D. Temos de ir à praia sem proteção solar até ao meio-dia. Depois podem usar os protetores todos. Eu não me oponho a isso. Oponho-me é ao facto de as pessoas besuntarem as crianças de cremes quando chegam à praia de manhã.Os mais comuns são o cansaço e vários tipos de infeções. Tenho aqui pacientes com infeções urinárias frequentes provocadas por falta de vitamina D.São porque a pele já não processa a vitamina D e essa carência tem sido associada a um aumento da mortalidade geral por doenças cardíacas. As células que revestem o interior das coronárias têm um processo inflamatório que vai estando mais ou menos inflamado, dependendo dos níveis de vitamina D.Por mais que andem ao sol, a pele das pessoas mais velhas já não absorve a radiação e por isso precisam de ser suplementadas com umas gotas que custam 3 ou 4 euros e são de venda livre. Um septuagenário deve tomar três ou quatro gotas diariamente até ao fim da vida. Há dias, vi uma senhora de 78 anos, com 5,5 ng/ml de vitamina D [valores de referência: deficiência: <10; insuficiência: 10-30; suficiência: 30-100; toxicidade: >100], que é um défice gravíssimo e que vai ter consequências na sua saúde.Não e é fundamental que a população tenha estas noções e em Portugal isso ainda não acontece. Tenho visto pessoas que se queixam, entre outras coisas, de cansaço e não é mais do que défice de vitamina D porque os músculos precisam dela. Está provado que as pessoas com défice morrem mais cedo. O que me espanta é ninguém falar disso. Até há quem diga que é só uma moda…Porque não valorizam esta hormona, que tem funções bem reconhecidas. Esta substância, deficitária durante anos e anos, vai trazer problemas. Os idosos têm osteoporose porquê? Não é por serem velhos, é por falta de cálcio, e se não têm vitamina D não podem absorver o cálcio dos alimentos.O mínimo é ter 25% do corpo exposto. O ideal é sempre a praia, mas se formos para um parque com os braços, o peito e as pernas à mostra, já corresponde aos 25%. E volto a frisar que isso só acontece se for pela manhã, entre as 9 e as 12 horas, durante pelo menos uma hora. À tarde, já não tem nenhum efeito.O helicobacter vive na mucosa gástrica e é a única bactéria que resiste aos ácidos do aparelho digestivo. Há pessoas que são portadoras, muitas vezes uma vida inteira, sem terem sinais. Esta bactéria provoca úlcera gástrica e duodenal, gastrites e cancro no estômago. Antes de 1983, ainda não se conhecia o Helicobacter, então tratávamos a patologia como uma úlcera. A sua descoberta foi a revolução da gastrenterologia. A infeção por Helicobacter é uma das mais frequentes ao nível mundial, embora nos países industrializados haja muito menos infeções, cerca de 40%.A maioria das pessoas infeta-se durante a infância, em grande parte através dos pais. Apanhei algumas crianças, de 8 e 10 anos, que se queixavam de "dores de barriga" e mais não era do que o Helicobacter. O contágio é feito pela saliva, fezes e vómito. Mas a fonte principal é a ingestão de alimentos contaminados.Suspeito da bactéria em duas circunstâncias. Quando há dispepsia – que engloba, a azia, o enjoo e dores de estômago – e quando existem flatulências, distensões abdominais e alguns refluxos gástricos. Outro sinal é quando há défice de ferro e diminuição de plaquetas. As pessoas com mau hálito também têm muitas probabilidades de serem portadoras da bactéria.Através de um teste respiratório, que indico a todos os meus doentes. O tratamento é uma associação de antibióticos, que dura 15 dias. E é muito raro haver reincidência.Não tenho nenhum doente que não tenha sintomas, senão não vinha aqui. Agora, há muita gente que vive com a bactéria desde muito cedo sem sintomas, mas isso é porque o organismo não reage contra a bactéria e ela não lhe provoca mal -estar. Nos casos em que há um pai ou uma mãe com um tumor gástrico, tenho de fazer o despiste nos filhos ou o risco de cancro aumenta.Não, prescrevem um inibidor da bomba de protões. Isso é outra coisa que a DGS tinha obrigação de esclarecer: instalou-se nas pessoas a ideia de que se tomar três ou quatro medicamentos já tem de fazer proteção do estômago, o que é um disparate! Outro disparate, uma vergonha mesmo, é a DGS não se insurgir contra os anúncios de produtos que enganam as pessoas, como o Calcitrin. E a explicação é muito simples: alguém que tenha défice de vitamina D não absorve cálcio e esses produtos prometem coisas impossíveis.Suplemento probióticos [bactérias benéficas, que reforçam os mecanismos naturais de defesa do organismo com efeito sobre o equilíbrio bacteriano intestinal] em várias circunstâncias: obstipação, doença de Crohn e cólons irritáveis, que é onde se obtêm os melhores resultados. E tenho verificado uma coisa muito curiosa: as pessoas pouco depois de os começarem a tomar dizem-me que sentem uma melhoria significativa no estado de espírito. De facto, há vários estudos que mostram que o microbioma humano tem uma enorme influência no paradigma das neurociências. Vou fazer um estudo com um grande homem da psiquiatria, o professor Mário Simões, sobre a doença psiquiátrica e o microbioma humano. É aqui que está o futuro da Medicina.