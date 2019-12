Tira o líquido do iogurte antes de comer? Não o deveria fazer

É quase instintivo. Assim que se abre um iogurte de comer vai deitar-se o líquido no lixo ou no lava-loiça. Mas sabia que com isto está a deitar fora muitos nutrientes? "A primeira coisa que devemos saber é que este líquido é proteína do soro do leite. É totalmente seguro e vem do próprio iogurte", aponta Daniel Ursúa, nutricionista, ao jornal ABC. "Da mesma forma como quando deixamos uma mousse muito tempo no frigorífico a parte sólida se separa da parte líquida, acontece com o iogurte."



E mesmo que não seja muito agradável à vista e cause até algum desconforto ao consumir, mesmo que misturado com a parte sólida do iogurte, o líquido deve ser ingerido. "Se alguém não gosta do líquido, pelo menos deve saber que o que deita para o lixo não é apenas água, mas água com proteínas do leite, cálcio e fósforo", continua o especialista.





Mas há algumas coisas que pode fazer para impedir que o líquido apareça sequer nos iogurtes. "Muito movimento na hora do transporte faz com que o líquido se separe do iogurte. Também as diferenças de temperatura têm impacto. Têm de estar bem refrigerados para se manterem uniformes", conclui o especialista.