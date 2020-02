A saúde na palma da mão

Escolhemos e reservamos restaurantes através de uma app, pedimos um transporte, falamos com amigos e até pagamos as contas lá de casa. O quotidiano tornou-se mais tecnológico e, com isso, reduz-se a burocracia e minimizam-se as falhas: na maioria dos casos, basta lembrarmo-nos de uma tarefa para, em dois cliques, a resolvermos.

A saúde estava, até aqui, vedada a esta facilidade. Uma consulta tinha de ser marcada na agenda, num lembrete do telemóvel, confirmada com uma chamada. Até agora. O Hospital da Luz lança, para os seus clientes, a app MY LUZ, na qual pode gerir a sua saúde e a da sua família, em qualquer lado, de forma confidencial, segura e totalmente gratuita.

A saúde também precisa de se gerir

A tensão está constantemente alta mas, quando o médico pergunta alguns valores, só lhe ocorrem os da última vez em que a mediu; tem dores de cabeça, mas não consegue detalhar em que altura do ciclo menstrual acontecem; tem uma dor de costas, mas adia sucessivamente a marcação da consulta de especialidade. O mantra "a saúde em primeiro lugar" está bem enraizado, mas a correria do dia a dia faz com que, muitas vezes, se ignorem os sintomas e se percam os detalhes.

A app MY LUZ vem dar resposta a todos estes problemas, sendo uma app de gestão de saúde que permite o registo de medições pessoais, criando um histórico de evolução que pode depois ser consultado pelo médico, através do Centro Clínico Digital. É aqui que poderá, também, obter acompanhamento médico, através de uma videoconsulta. Porque o acompanhamento médico é crucial, mesmo quando não há tempo para se deslocar até à consulta.

Na mesma app pode marcar consultas, e alterá-las quando surge algum imprevisto. O mesmo acontece com a marcação de exames, que pode agora ser feita online. Quando os resultados estiverem disponíveis, receberá uma notificação e poderá consultá-los a partir da app. Permite também que associe à sua aplicação os perfis de outros elementos do agregado familiar, para que ninguém perca uma consulta ou um tratamento por distração! A agenda e as notificações ajudarão a que tal não volte a acontecer.

A gestão que faltava para que não falte nada

Uma consulta, um tratamento ou um exame podem mexer com a agenda quotidiana. Não é assim tão incomum sair do hospital a correr, para voltar ao emprego ou para ir buscar um dos filhos ao colégio. De repente, percebemos que a saída foi tão rápida que nem deu tempo de pagar. Normalmente, isto implica voltar ao hospital. Com a app MY LUZ, não! Na aplicação pode consultar e obter as suas faturas, bem como fazer pagamentos através de MB Way, PayPal ou gerando uma referência multibanco. Se precisar de declarações de presença, também as pode obter facilmente a partir da app.

Agora sim, pode ter, à velocidade da luz, o auxílio de que precisava para que a saúde venha sempre em primeiro lugar!