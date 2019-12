Alopecia: Mesoterapia capilar é uma forma de prevenir

A alopecia (calvície) é classificada como doença pela Organização Mundial de Saúde e afeta mais de 50 por cento dos homens e cerca de 30% das mulheres em todo o mundo. A boa notícia é que nem todas as soluções passam pelo transplante capilar.A mesoterapia tem vindo a alcançar resultados muito auspiciosos e que, além dos calvos, beneficia qualquer pessoa com problemas de enfraquecimento capilar.A técnica passa pela administração dérmica de um cocktail de fármacos ( intitulado ‘mesohair’) que resulta da "investigação biomédica e das descobertas acerca do que beneficia e protege a unidade folicular" o que promove a produção de cabelo "com mais qualidade e ajuda a prevenir a alopecia", explica o médico Carlos Portinha, especialista em mesoterapia capilar.A sessão demora entre dez e 15 minutos e o paciente pode não sentir nada ou apenas uma picada ligeira correspondente à injeção da mesoterapia.Tratando-se de um tratamento médico é fundamental que se cumpra o protocolo, pelo que mesmo que sejam prováveis resultados mais precoces, o efeito terapêutico esperado concretiza-se apenas ao final de nove meses.Palmira Reis, de 60 anos, começou a sentir alguma perda da densidade do cabelo nos últimos tempos. "Como o cabelo está mais fino, fica naturalmente com menos volume e até parece que estou com menos cabelo. Este tratamento, além de estimular o seu nascimento e crescimento, também o deixa mais encorpado, revitalizado e com brilho. Notei a diferença assim que lavei o cabelo no dia a seguir ao tratamento", recorda.Os resultados são "fantásticos. É um tratamento que se pode fazer como complemento do transplante capilar, mas também como manutenção da saúde do cabelo", explicou aoQuando nem os cuidados preventivos impedem a queda de cabelo, pode mesmo ser preciso recorrer a um transplante capilar.Atualmente, esta técnica cirúrgica faz-se num único dia, mas repartida por duas fases. Durante a parte da manhã, e após uma anestesia local que elimina a sensibilidade nesta área, segue-se a recolha, uma a uma, das unidades foliculares, através da técnica Folicular Unit Extration (FUE). Após a extração, segue-se o período da tarde para implantação de todas as unidades foliculares saudáveis obtidas na fase anterior.Depois do transplante, além da mesoterapia capilar, existem vários outros tratamentos complementares para a alopecia, como o plasma rico em plaquetas ou a fotobiomodulação com laser de baixa intensidade.O aspeto final natural do transplante depende essencialmente da fase de implantação e da experiência da equipa médica e de enfermagem que a executa. Pode também ser aplicada na barba e nas sobrancelhas.Entre outros problemas de saúde, o consumo de esteroides pode acelerar a queda de cabelo.Alguns esteroides usados na preparação física têm altos níveis de Di-hidrotestosterona, presente na testosterona responsável pela alopecia androgenética, ou seja, a calvície ligada à predisposição genética. Por isso, só devem ser tomados de acordo com prescrição médica.Carlos Portinha– Pacientes com alopecia, homens e mulheres, e pacientes de todas as faixas etárias. Cada paciente tem de ser bem avaliado de forma a mais bem respondermos às suas necessidades terapêuticas e expectativas.–É variável, como em qualquer tratamento médico. Por norma, ao final de três a quatro meses, o cabelo está mais hidratado, resistente e espelha saúde.